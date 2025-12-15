Hall of Fame vol. VIII - Roberto Carlos, l'anomalie génétique : pourquoi le latéral ultime n'aura jamais d'héritier

Ceux qui ont grandi avec Roberto Carlos n'ont pas besoin de ce texte pour comprendre ; les images sont gravées dans leur rétine. Pour les autres, ceux de l'ère TikTok, il est urgent de se plonger dans les archives. Car ce que l'on voit aujourd'hui chez les latéraux modernes – la capacité à contre-attaquer, à frapper, à jouer comme des ailiers – Roberto Carlos le faisait déjà il y a trois décennies, mais avec une puissance et une folie que l'on a perdues.

Ce n'est pas de la nostalgie mal placée, c'est un constat factuel. Dans l'histoire du football, chaque légende a fini par avoir son "héritier" désigné, souvent à tort, parfois à raison. On a vu des dizaines de "nouveaux Messi", de "nouveaux Zidane" ou de "nouveaux Ronaldo". Mais avez-vous déjà entendu parler d'un "nouveau Roberto Carlos" ? Jamais. Et pour une raison simple : ce joueur est inimitable.