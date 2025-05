Hall of Fame Vol. I - Pourquoi Ronaldo (R9) est le premier nom évident de notre panthéon du football

Ronaldo "Il Fenomeno" : portrait d'une icône qui a révolutionné le foot. De ses exploits à ses drames, la légende brésilienne décryptée.

Remplir notre "Hall of Fame" avec les footballeurs les plus emblématiques de tous les temps nous place face à un choix ardu parmi les innombrables champions d'exception (fuoriclasse) qui ont illuminé la scène du football durant ses quelque cent cinquante premières années d'existence. Ainsi, sans vouloir aucunement diminuer la grandeur des autres étoiles de l'histoire de ce sport, nous avons décidé d'inaugurer cette série par l'icône qui a si profondément marqué la fin du millénaire dernier et l'aube du nouveau : Ronaldo, "Il Fenomeno".

La carrière de Ronaldo possède en effet une particularité qui la distingue de beaucoup d'autres : tous les amoureux du football, même les moins passionnés ou les plus jeunes, sauraient instinctivement décrire les "instantanés", les images les plus significatives et les plus marquantes du parcours professionnel du "Fenomeno".

Son but incroyable inscrit en finale de la Coupe UEFA à Paris contre la Lazio, son slalom ahurissant au milieu des défenseurs de Compostelle, la Coupe du Monde 2002 soulevée au ciel avec une coupe de cheveux pour le moins singulière et inattendue... Mais aussi, malheureusement, le "crac" terrible de son genou sur la pelouse du stade Olympique de Rome, ou encore cette photo tristement célèbre sur la passerelle de l'avion qui ramenait une Seleçao défaite et meurtrie à la maison après la finale de la Coupe du Monde en France en 98. Cinq instantanés seulement, les premiers qui nous sont spontanément venus à l'esprit, tirés d'une carrière si riche en images épiques, inoubliables et surtout, profondément iconiques.

Car Ronaldo, peut-être même avant d'être l'immense footballeur que l'on sait, fut avant tout une icône. L'icône d'un football qui, en l'espace d'un instant, s'est transformé radicalement, changeant de visage et de physionomie en un éclair, tant sur le plan technico-athlétique que sur le plan économique et médiatique. Une transformation profonde qui fut guidée, et même incarnée à bien des égards, par ce jeune prodige grandi dans le quartier modeste de Bento Ribeiro à Rio, entre les rues poussiéreuses et une vie déjà pleine de promesses.