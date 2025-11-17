Haaland se lâche après Italie : "Il a commencé à me toucher les fesses"

Dans une ambiance chauffée à blanc par les 69 000 spectateurs de San Siro, l’Italie s’est jetée sur ce match avec l’énergie du désespoir. La Nazionale devait s’imposer avec neuf buts d’écart pour doubler la Norvège au classement du groupe I, une mission pratiquement impossible mais encore mathématiquement accessible.

Les Italiens ont dominé la première période et pensé se lancer sur la bonne voie grâce à Francesco Pio Esposito, leur jeune talent qui n’a pas tremblé lorsqu’il a trouvé l’ouverture. Pourtant, malgré l’intensité mise dans les duels, la Seleção azzurra n’a jamais réussi à emballer réellement la rencontre. Le danger flottait autour de la surface norvégienne sans jamais vraiment exploser.

La Norvège, patiente, attendait simplement son moment. Il est arrivé peu après l’heure de jeu.