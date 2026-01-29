La finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 continue de faire des vagues. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Confédération africaine de football a rendu publiques ses décisions disciplinaires après l’affrontement explosif entre le Sénégal et le Maroc, remporté par les Lions de la Teranga (1-0, a.p.). Les sanctions s’avèrent nombreuses, sévères et très coûteuses, avec un principal ciblé : Pape Thiaw.
Finale CAN 2025 : le Maroc, le Sénégal, Pape Thiaw, Hakimi… lourdement sanctionnés
- AFP
Une finale chaotique aux lourdes conséquences
Disputée le 18 janvier dernier, la finale de la CAN 2025 a laissé des traces bien au-delà du coup de sifflet final. Contestations, tensions autour de l’arbitrage, incidents en bord de terrain et comportements jugés excessifs ont poussé la CAF à ouvrir plusieurs dossiers disciplinaires. Résultat : une pluie de suspensions et d’amendes touchant à la fois le Sénégal, le Maroc, leurs joueurs, leurs staffs et leurs fédérations.
- AFP
Pape Thiaw lourdement frappé par la CAF
Le sélectionneur sénégalais paie le prix fort. Pour avoir incité ses joueurs à quitter la pelouse afin de protester contre un penalty accordé au Maroc, Pape Thiaw écope de cinq matchs de suspension dans les compétitions CAF, assortis d’une amende de 100.000 dollars (83.000 euros). La CAF motive sa décision pour « comportement antisportif, violation des principes de fair-play et d’intégrité, et atteinte à l’image du football ».
Cette suspension, limitée au périmètre africain, ne devrait toutefois pas l’empêcher de diriger le Sénégal lors des échéances internationales hors CAF, notamment le match contre la France en Coupe du monde.
- Getty
Des sanctions sportives et financières pour les Lions
Le sélectionneur n’est pas le seul à subir les conséquences. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont chacun reçu deux matchs de suspension pour « comportement antisportif envers l’arbitre ».
La Fédération sénégalaise de football encaisse aussi une facture particulièrement salée. Le montant global atteint 615.000 dollars (513.000 euros), répartis ainsi : 300.000 dollars pour le comportement des supporters, 300.000 dollars pour les attitudes jugées antisportives des joueurs et du staff, et 15.000 dollars pour les cinq cartons jaunes récoltés durant la finale.
- AFP
Le Maroc également dans le viseur
Le camp marocain n’a pas été épargné. L’épisode des serviettes, largement commenté, a pesé lourd. Achraf Hakimi, surpris en train de jeter hors du terrain une serviette appartenant à Édouard Mendy, reçoit deux matchs de suspension CAF, dont un avec sursis, pour « comportement antisportif ».
Ismaël Saibari, impliqué dans une scène d’intimidation envers Yehvann Diouf alors qu’il tentait d’empêcher ce dernier de transmettre une serviette au gardien sénégalais, se voit infliger trois matchs officiels CAF et une amende de 100.000 dollars (83.000 euros).
- Getty Images
Une lourde addition pour la Fédération marocaine
La Fédération royale marocaine de football doit, elle aussi, régler une note élevée : 315.000 dollars (262.000 euros). Dans le détail, 200.000 dollars concernent « le comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade », 100.000 dollars sanctionnent « le comportement inapproprié des joueurs de l’équipe nationale et de l’encadrement technique, ayant envahi la zone d’examen de la VAR et entravé le travail de l’arbitre », et 15.000 dollars visent « l’utilisation de lasers par ses supporters lors du match ».
Dernier point : la réclamation déposée par le Maroc pour contester l’interruption de la rencontre a été purement rejetée. « Le Jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation introduite par la FRMF, relative à des violations alléguées par la FSF des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations, en lien avec la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 », indique l’instance pour conclure.