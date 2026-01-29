Finale CAN 2025 : le Maroc, le Sénégal, Pape Thiaw, Hakimi… lourdement sanctionnés

Le sélectionneur sénégalais paie le prix fort. Pour avoir incité ses joueurs à quitter la pelouse afin de protester contre un penalty accordé au Maroc, Pape Thiaw écope de cinq matchs de suspension dans les compétitions CAF, assortis d’une amende de 100.000 dollars (83.000 euros). La CAF motive sa décision pour « comportement antisportif, violation des principes de fair-play et d’intégrité, et atteinte à l’image du football ».

Cette suspension, limitée au périmètre africain, ne devrait toutefois pas l’empêcher de diriger le Sénégal lors des échéances internationales hors CAF, notamment le match contre la France en Coupe du monde.