Dans les coulisses de l’Olympique de Marseille, certains dossiers évoluent souvent loin des projecteurs avant de ressurgir brusquement dans l’actualité. Ces derniers mois, une situation particulière intriguait les observateurs autour de la direction du club phocéen. Fabrizio Ravanelli, revenu avec un rôle stratégique auprès de la présidence, semblait progressivement disparaître du paysage marseillais. Après une longue période de silence et d’incertitudes, les contours de ce dossier commencent désormais à se préciser. Une issue inattendue se profile et pourrait bientôt mettre un terme à une collaboration qui paraissait pourtant prometteuse.
Fabrizio Ravanelli et l'OM, le nouveau rebondissement inattendu
- AFP
Fabrizio Ravanelli et l’OM, c’est terminé
Selon les informations de La Provence, Fabrizio Ravanelli s’apprêterait à quitter officiellement l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. L’ancien attaquant international italien, âgé de 57 ans, occupait depuis 2024 un poste de conseiller institutionnel et sportif auprès du président Pablo Longoria. Une fonction stratégique qui lui permettait d’évoluer au cœur de l’organigramme du club marseillais.
Pourtant, depuis le printemps 2025, la présence de Fabrizio Ravanelli au sein du club s’était considérablement réduite. L’Italien avait progressivement disparu de la sphère publique et des activités quotidiennes de la direction. Cette mise en retrait avait alimenté de nombreuses interrogations autour de son rôle réel au sein de la structure phocéenne, d’autant que son arrivée avait été initialement saluée comme un renfort important pour l’équipe dirigeante.
- AFP
Des tensions internes en toile de fond
Au fil des mois, la situation s’est peu à peu clarifiée en interne. Selon le média régional, la direction aurait finalement estimé que la présence de Fabrizio Ravanelli n’était plus nécessaire dans le fonctionnement quotidien de l’institution. Cette décision aurait été prise plusieurs mois après son arrivée, alors que l’ancien buteur italien apparaissait initialement comme un relais important entre la présidence et certains secteurs du club.
Parallèlement, certaines tensions auraient émergé dans l’organigramme sportif. La Provence révèle que Medhi Benatia ne voyait pas d’un bon œil l’influence que Fabrizio Ravanelli pouvait exercer autour du groupe professionnel. Le directeur du football de l’OM aurait notamment considéré que la place occupée par l’Italien devenait trop importante dans la structure décisionnelle, ce qui aurait contribué à fragiliser sa position au fil du temps.
- AFP
L’OM va limoger Fabrizio Ravanelli
Dans ce contexte, une procédure de licenciement aurait été engagée à l’encontre de Fabrizio Ravanelli, même si les raisons précises de cette démarche n’ont pas été rendues publiques. Contacté par La Provence, l’Olympique de Marseille n’aurait pas confirmé officiellement ces informations et n’aurait pas souhaité commenter un dossier relevant de la direction des ressources humaines.
Malgré cette absence de communication officielle, on indique à l’interne que Fabrizio Ravanelli ne ferait plus faire partie des collaborateurs de l’OM dans un avenir très proche. Cette conclusion marque une fin d’aventure assez inattendue pour celui qui était encore considéré, il y a un an à peine, comme une figure influente de la direction et même, pour certains observateurs, comme un potentiel dirigeant majeur dans le futur du club marseillais.