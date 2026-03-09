Fabrizio Ravanelli et l'OM, le nouveau rebondissement inattendu

Selon les informations de La Provence, Fabrizio Ravanelli s’apprêterait à quitter officiellement l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. L’ancien attaquant international italien, âgé de 57 ans, occupait depuis 2024 un poste de conseiller institutionnel et sportif auprès du président Pablo Longoria. Une fonction stratégique qui lui permettait d’évoluer au cœur de l’organigramme du club marseillais.

Pourtant, depuis le printemps 2025, la présence de Fabrizio Ravanelli au sein du club s’était considérablement réduite. L’Italien avait progressivement disparu de la sphère publique et des activités quotidiennes de la direction. Cette mise en retrait avait alimenté de nombreuses interrogations autour de son rôle réel au sein de la structure phocéenne, d’autant que son arrivée avait été initialement saluée comme un renfort important pour l’équipe dirigeante.