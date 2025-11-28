Ligue 1, les vérités de l'OM sur l'affaire Ravanelli

Selon La Provence, un proche de Fabrizio Ravanelli a dénoncé la manière dont l’ancien attaquant, aujourd’hui conseiller sportif et institutionnel, aurait été progressivement mis de côté à l’OM. L’intéressé confiait : « Il ne comprend pas, il est dégoûté que cela se termine ainsi. Comment peut-on jeter de la sorte un homme de sa classe, qui a conquis le club et le cœur des supporters ? » Ces déclarations ont ravivé les débats autour de Fabrizio Ravanelli, accusant la direction olympienne d’un manque de considération à son égard.

La controverse s’est intensifiée dans les jours suivants, poussant les dirigeants à répondre publiquement. Face à une situation devenue délicate, l’OM a choisi de clarifier point par point les éléments mis en avant. L’affaire Ravanelli a ainsi pris une dimension médiatique inhabituelle, preuve de l’importance symbolique de l’ancien joueur dans la mémoire du club.