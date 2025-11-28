L’Olympique de Marseille tente de dissiper les zones d’ombre entourant la situation de Fabrizio Ravanelli, dont la mise à l’écart supposée a récemment nourri la polémique. Depuis la parution d’un article de La Provence évoquant son effacement progressif au sein du club, l’affaire s’est amplifiée, portée par le témoignage d’un proche de l’Italien. Entre incompréhension exprimée publiquement et clarifications nécessaires, l’OM se retrouve dans l’obligation de rectifier plusieurs informations. Les explications livrées par la direction marseillaise viennent éclairer un dossier sensible qui secoue l’environnement du club depuis plusieurs jours.
Ligue 1, les vérités de l'OM sur l'affaire Ravanelli
Fabrizio Ravanelli écarté à l'OM
Selon La Provence, un proche de Fabrizio Ravanelli a dénoncé la manière dont l’ancien attaquant, aujourd’hui conseiller sportif et institutionnel, aurait été progressivement mis de côté à l’OM. L’intéressé confiait : « Il ne comprend pas, il est dégoûté que cela se termine ainsi. Comment peut-on jeter de la sorte un homme de sa classe, qui a conquis le club et le cœur des supporters ? » Ces déclarations ont ravivé les débats autour de Fabrizio Ravanelli, accusant la direction olympienne d’un manque de considération à son égard.
La controverse s’est intensifiée dans les jours suivants, poussant les dirigeants à répondre publiquement. Face à une situation devenue délicate, l’OM a choisi de clarifier point par point les éléments mis en avant. L’affaire Ravanelli a ainsi pris une dimension médiatique inhabituelle, preuve de l’importance symbolique de l’ancien joueur dans la mémoire du club.
Le démenti formel de l'OM sur l'affaire Fabrizio Ravanelli
Dans son droit de réponse publié ce vendredi par La Provence, l’Olympique de Marseille apporte plusieurs précisions. Les dirigeants affirment que Fabrizio Ravanelli n’a jamais été déplacé dans une autre tribune lors du match face à l’Atalanta, puisqu’il n’était tout simplement pas présent au stade ce jour-là. L’OM précise également que Medhi Benatia n’a jamais exprimé de réticence quant à la présence de Fabrizio Ravanelli au sein du club, ni formulé d’opposition à ce qu’il participe aux stages de préparation à Rome.
Sur ce point, Pablo Longoria est intervenu personnellement pour clarifier la situation. Le président marseillais a confirmé que Fabrizio Ravanelli continue à prendre part à des événements officiels du club, refusant ainsi l’idée d’un éloignement volontaire ou imposé. Cette mise au point vise à apaiser un climat tendu.