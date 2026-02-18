Getty Images Sport
Kevin De Bruyne est sur le chemin du retour ! La star de Naples s'envole pour l'Italie alors que sa longue rééducation touche à sa fin
Le long chemin d'Anvers vers la Serie A
Le chemin du retour n'a pas été facile pour l'ancien joueur de Manchester City. Cela fait 116 jours que la saison de De Bruyne a pris fin de manière dramatique, le 25 octobre dernier. Lors d'un match crucial contre l'Inter, le milieu de terrain s'est gravement blessé au biceps fémoral de la cuisse droite alors qu'il transformait un penalty dès la première minute. La vue du Belge en larmes a été un coup dur pour les Partenopei. Suivant les conseils des spécialistes, il a subi une intervention chirurgicale à Anvers le 29 octobre et a passé les derniers mois dans une clinique spécialisée en Belgique.
Selon le Corriere dello Sport, son retour en Italie est prévu ce week-end et il pourra retrouver ses coéquipiers qui reprennent l'entraînement lundi. Cependant, on ne sait toujours pas quand il pourra rejoindre le reste du groupe, et encore moins quand il pourra faire son retour dans l'équipe.
Par un hasard du destin, la rééducation de De Bruyne a coïncidé avec celle de son coéquipier international Romelu Lukaku. Alors que Lukaku a déjà réussi à réintégrer l'équipe de Conte, De Bruyne a dû subir une intervention chirurgicale. Malgré des approches différentes en matière de rétablissement, les deux joueurs partagent un objectif commun : retrouver leur meilleure forme physique pour mener la charge de Naples en Serie A et assurer leur place pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Pour De Bruyne, qui fêtera ses 35 ans en juin, cet été représente une dernière chance de remporter la gloire mondiale.
La pièce manquante de Conte pour la course à la Ligue des champions
Si Lukaku est de retour sur le terrain, il n'a pas encore retrouvé sa meilleure condition physique. De Bruyne est confronté à un défi similaire. Le Belge a été absent pendant près de quatre mois, et bien que son retour dans les vestiaires ait immédiatement remonté le moral de l'équipe, le club reste prudent. Comme l'a démontré le cas Lukaku, la patience est primordiale. Cependant, une fois que De Bruyne aura retrouvé son rythme et sa force, il deviendra une arme de classe mondiale pour Conte, alors que Naples entre dans la phase décisive de la saison et se bat pour une place lucrative en Ligue des champions.
Le paysage à Naples a considérablement changé pendant l'absence de De Bruyne. Lorsqu'il était encore disponible, le club était en compétition sur tous les fronts. Depuis, il a remporté la Supercoppa en Arabie saoudite, mais a également vu ses engagements européens prendre fin, ce qui lui permet de se concentrer uniquement sur les affaires nationales. Cependant, sa défense du titre en Serie A s'est également effondrée, puisqu'il reste à 11 points de l'Inter après 25 matches.
La dernière ligne droite pour l'Europe et la Coupe du monde
Malgré les difficultés, l'objectif reste clair pour De Bruyne. Il souhaite terminer la saison en beauté afin de permettre à Naples de retrouver l'élite européenne. S'exprimant précédemment sur son rétablissement, De Bruyne avait déclaré : « Je vais passer un scanner, j'espère être de retour bientôt. » Cet optimisme se concrétise aujourd'hui, alors qu'il est sur le point de reprendre l'entraînement à plein temps. Le Belge sait qu'il dispose de peu de temps pour prouver sa forme physique aux sélectionneurs de l'équipe nationale avant le tournoi estival au Canada, au Mexique et aux États-Unis.
Son retour ne pouvait pas mieux tomber pour Naples, qui a récemment dû faire face à plusieurs blessures, notamment celle du défenseur Amir Rrahmani. Conte a souvent évoqué la nécessité d'avoir un leader et un joueur technique au milieu de terrain, et De Bruyne répond parfaitement à ces deux critères. Alors que sa convalescence touche à sa fin, on s'attend à ce que le milieu de terrain réintègre progressivement l'équipe première pour apporter un peu plus de magie dans le dernier tiers du terrain.
À la poursuite d'un coucher de soleil doré à Naples
La saison de De Bruyne est marquée par la résilience. À près de 35 ans, beaucoup doutaient qu'il puisse retrouver l'intensité requise pour le système de pressing haut de Conte, mais le travail accompli à Anvers suggère qu'il est prêt pour un dernier tour de piste. Alors que la course au Scudetto et la qualification européenne sont en jeu, un De Bruyne en forme et motivé pourrait faire la différence. Le sensationnel meneur de jeu est presque de retour, et pour les fidèles supporters de Naples, son arrivée ne saurait tarder, alors qu'ils cherchent à terminer avec succès une saison compliquée.
