Kevin De Bruyne est sur le chemin du retour ! La star de Naples s'envole pour l'Italie alors que sa longue rééducation touche à sa fin

Le chemin du retour n'a pas été facile pour l'ancien joueur de Manchester City. Cela fait 116 jours que la saison de De Bruyne a pris fin de manière dramatique, le 25 octobre dernier. Lors d'un match crucial contre l'Inter, le milieu de terrain s'est gravement blessé au biceps fémoral de la cuisse droite alors qu'il transformait un penalty dès la première minute. La vue du Belge en larmes a été un coup dur pour les Partenopei. Suivant les conseils des spécialistes, il a subi une intervention chirurgicale à Anvers le 29 octobre et a passé les derniers mois dans une clinique spécialisée en Belgique.

Selon le Corriere dello Sport, son retour en Italie est prévu ce week-end et il pourra retrouver ses coéquipiers qui reprennent l'entraînement lundi. Cependant, on ne sait toujours pas quand il pourra rejoindre le reste du groupe, et encore moins quand il pourra faire son retour dans l'équipe.

Par un hasard du destin, la rééducation de De Bruyne a coïncidé avec celle de son coéquipier international Romelu Lukaku. Alors que Lukaku a déjà réussi à réintégrer l'équipe de Conte, De Bruyne a dû subir une intervention chirurgicale. Malgré des approches différentes en matière de rétablissement, les deux joueurs partagent un objectif commun : retrouver leur meilleure forme physique pour mener la charge de Naples en Serie A et assurer leur place pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Pour De Bruyne, qui fêtera ses 35 ans en juin, cet été représente une dernière chance de remporter la gloire mondiale.