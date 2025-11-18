Equipe de France, Jérôme Rothen fracasse Kylian Mbappé

Jérôme Rothen ne s’est pas arrêté là dans sa charge contre Kylian Mbappé, mettant en doute la pertinence d’un tel déplacement au moment où le joueur était censé soigner une inflammation. Il poursuit : « C’est soit en accord avec Mbappé et il fait ce qu’il veut, mais ça il nous l’explique. Est-ce que Deschamps est capable de laisser faire ça ? Sinon encore une fois j’estime qu’il doit y avoir des réponses. L’autre chose qui me choque en plus du manque de respect par rapport au sélectionneur. Tu fais 6h15 d’avion plutôt que 5h (pour Paris) donc il n’y a pas de soin. »

Toujours plus incisif, il a élargi sa critique à la notion d’exemplarité, affirmant que Kylian Mbappé se permettait ce que d’autres joueurs, tout aussi fatigués, n’oseraient jamais : « La deuxième chose qui me choque c’est qu’il est capitaine et se permet de ne pas aller en Azerbaïdjan parce que ça lui casse la tête, comme certains joueurs qui y ont été et ça devait aussi leur casser la tête alors qu’ils jouent 60 ou 70 matchs par saison comme Mbappé. C’est la vision de cette nouvelle génération. Un match en équipe de France, cacahuète ou non, c’est une fierté. J’ai du mal à vivre avec ces comportements. »