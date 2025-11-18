Alors que l’équipe de France venait de conclure une campagne parfaite en dominant l’Ukraine, un nouvel épisode est venu perturber le climat autour des Bleus. Kylian Mbappé, pourtant brillant lors de la rencontre, s’est soudain retrouvé au cœur d’une controverse inattendue après son forfait pour le déplacement en Azerbaïdjan. Entre déplacement privé, interrogations sur son état physique et critiques violentes à son encontre, le capitaine des Bleus cristallise une nouvelle fois les débats. Et cette fois, Jérôme Rothen, n’a pas mâché ses mots envers le capitaine des Bleus.
Equipe de France, Jérôme Rothen fracasse Kylian Mbappé
Kylian Mbappé déclenche une nouvelle polémique en France
La dernière apparition de Kylian Mbappé sous le maillot bleu avait pourtant tout d’un symbole de maîtrise. Face à l’Ukraine, les Bleus ont largement dominé (4-0), et Kylian Mbappé a signé un doublé au Parc des Princes, jouant les 90 minutes sans montrer la moindre gêne apparente. Cette prestation convaincante semblait clore provisoirement les inquiétudes sur sa cheville droite, déjà touchée début octobre et responsable de son absence contre l’Islande. Pourtant, dès le lendemain, la Fédération française de football a annoncé le forfait de Kylian Mbappé pour le déplacement en Azerbaïdjan, évoquant que « Kylian Mbappé se ressent toujours d’une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens. Il les effectuera ce jour à Madrid ».
Didier Deschamps, questionné en conférence de presse, a justifié la décision, rappelant que Kylian Mbappé avait déjà souffert de cette inflammation : « Kylian a toujours une inflammation à sa cheville. Je l'ai remis à la disposition du Real, son staff décidera ce qu'ils ont à faire. Il n'y avait aucun risque à prendre ». Mais ce discours médical n’a pas empêché la polémique d’éclore lorsque Kylian Mbappé, fraîchement libéré, a été repéré loin de Paris.
Jérôme Rothen choqué par l’attitude de Mbappé avec les Bleus
Rapidement après son départ du groupe, Kylian Mbappé a été aperçu à l’aéroport de Roissy, montant à bord du vol Emirates EK72 de 10h à destination de Dubaï. Le compte Instagram Drikcfootball a diffusé des images montrant des étiquettes de bagages à son nom, confirmant ce déplacement privé. Cette séquence a immédiatement relancé les soupçons d’une “blessure diplomatique”, certains y voyant une manière pour Kylian Mbappé d’éviter un long voyage en Azerbaïdjan, trois jours après son match XXL face à l’Ukraine.
C’est dans ce contexte que Jérôme Rothen est sorti de son silence, livrant une attaque frontale contre Kylian Mbappé. L’ancien international, désormais consultant, s’est dit scandalisé dans son émission Rothen s’enflamme, ce mardi : « Moi ça me choque. Je l’assume. Ce n’est même pas contre Mbappé. J’en veux au capitaine d’une sélection, quelle qu’elle soit, et ça aurait été un capitaine d’une autre sélection je l’aurais aussi fracassé. Moi ce que je ne comprends pas, c’est comment Deschamps peut laisser faire ça. »
Rothen accuse Mbappé d’un manque de respect envers l’équipe de France
Jérôme Rothen ne s’est pas arrêté là dans sa charge contre Kylian Mbappé, mettant en doute la pertinence d’un tel déplacement au moment où le joueur était censé soigner une inflammation. Il poursuit : « C’est soit en accord avec Mbappé et il fait ce qu’il veut, mais ça il nous l’explique. Est-ce que Deschamps est capable de laisser faire ça ? Sinon encore une fois j’estime qu’il doit y avoir des réponses. L’autre chose qui me choque en plus du manque de respect par rapport au sélectionneur. Tu fais 6h15 d’avion plutôt que 5h (pour Paris) donc il n’y a pas de soin. »
Toujours plus incisif, il a élargi sa critique à la notion d’exemplarité, affirmant que Kylian Mbappé se permettait ce que d’autres joueurs, tout aussi fatigués, n’oseraient jamais : « La deuxième chose qui me choque c’est qu’il est capitaine et se permet de ne pas aller en Azerbaïdjan parce que ça lui casse la tête, comme certains joueurs qui y ont été et ça devait aussi leur casser la tête alors qu’ils jouent 60 ou 70 matchs par saison comme Mbappé. C’est la vision de cette nouvelle génération. Un match en équipe de France, cacahuète ou non, c’est une fierté. J’ai du mal à vivre avec ces comportements. »
Jérôme Rothen dézingue Kylian Mbappé
Jérôme Rothen a également rappelé que ce n’était pas la première fois que Kylian Mbappé faisait l’objet de soupçons quant à la gestion de ses pépins physiques. Il évoque notamment les épisodes en Suède et en Islande, déclarant : « Et il ne se cache même pas. Comme en Suède. En Islande il n’y a pas été parce qu’il a maquillé une entorse, 3 jours après il s’entraînait. » Malgré cela, Jérôme Rothen reconnaît les performances sportives de Kylian Mbappé, soulignant à propos du match contre l’Ukraine : « Là il a une petite blessure, après son formidable match contre l’Ukraine, surtout la première période, fantastique. Après il met un pénalty et fait une passe décisive contre des plots, c’est fantastique ! »
Pour lui, le problème réside surtout dans le statut et les responsabilités de Kylian Mbappé, trop rarement remis en question selon lui : « Mais c’est Mbappé il ne faut rien dire ! On me dit que je fais une fixette. Capitaine de l’équipe de France, tu as confiance en ton sélectionneur, et tu rends ça comme copie. »