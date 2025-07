Écartée, blessée, rappelée : Alisha Lehmann sera-t-elle plus qu'une mascotte pour la Suisse ?

Après une année compliquée et de nombreux doutes, l'ailière de la Juve a gagné sa place pour disputer l'Euro à domicile cet été.

Alisha Lehmann est l'une des footballeuses les plus reconnaissables de la planète. Aucune autre joueuse ne compte plus d'abonnés sur les réseaux sociaux que l'ailière suisse, forte de ses 60 sélections et de ses passages par West Ham, Everton, Aston Villa et, aujourd'hui, la Juventus. Pourtant, pendant un temps, la malédiction qui semble frapper la joueuse de 26 ans à l'approche des grands tournois internationaux paraissait devoir se poursuivre de manière spectaculaire cet été.

En effet, Lehmann a manqué la Coupe du Monde 2019 à cause d'une blessure à la cheville contractée à l'entraînement, une blessure qui a nécessité une opération. Elle s'est ensuite elle-même retirée de l'Euro 2022, expliquant ne pas être « mentalement prête » pour la compétition. Puis, lors des deux premiers rassemblements de la Suisse en 2025, elle n'a pas été convoquée par la sélectionneuse Pia Sundhage, à quelques mois seulement du Championnat d'Europe organisé dans son propre pays. Manquer l'honneur de disputer un tournoi majeur à domicile aurait été un crève-cœur pour n'importe quelle joueuse.

Heureusement pour Lehmann, la situation s'est complètement inversée. Après plus de cinq mois sans convocation, elle a été rappelée par Sundhage avant d'être officiellement confirmée dans la liste pour l'Euro à la fin du mois dernier. Comment a-t-elle réussi à passer du statut de quasi-oubliée à celui de membre de la Nati pour le plus grand été de son histoire ? Et surtout, quelle sera l'importance de son rôle sur le terrain ?