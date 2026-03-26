Droits TV Ligue 1 : Nasser Al-Khelaïfi visé par une plainte pour prise illégale d’intérêts

Le 19 février 2025, France Télévisions et L’Équipe avaient dévoilé des extraits d’une réunion entre présidents de clubs de Ligue 1. Cette rencontre, organisée durant l’été précédent, portait sur l’appel d’offres des droits TV.

Dans ces images, le président du Paris Saint-Germain, également patron de beIN Media Group, apparaissait au cœur d’échanges particulièrement tendus. Face à lui, Joseph Oughourlian, propriétaire du RC Lens, et John Textor, alors propriétaire de l’Olympique Lyonnais, dénonçaient une situation de conflit d’intérêts.

Les critiques visaient directement la double casquette de Nasser Al-Khelaïfi, impliqué à la fois dans la gestion d’un club et dans la diffusion du championnat.