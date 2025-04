C’est fait ! La LFP vient d’acter sa séparation avec DAZN pour les droits TV du football professionnel en France.

Ce mardi, un tournant décisif s’est joué loin des pelouses, dans les coulisses du football professionnel français. En cause, la relation fragilisée entre la Ligue 1 et son principal diffuseur. : DAZN. Alors que les tensions juridiques s’accumulent, les clubs de l’élite ont décidé de prendre les devants et acter la fin d’un partenariat devenu complexe.