James Westwood

Dro Fernandez : la nouvelle pépite de La Masia destinée à marcher sur les traces d'Andrés Iniesta

Pedro Fernandez Sarmiento, dit « Dro », 17 ans, impressionne au FC Barcelone. Le milieu offensif a marqué lors de ses débuts en amical puis délivré une passe décisive en Ligue des champions face à l'Olympiacos, devenant le deuxième plus jeune passeur de l'histoire de la compétition. Recruté à 14 ans par le Barça, il a remporté le triplé avec les U19 en 2024-25. Hansi Flick le fait monter en puissance. Ses anciens entraîneurs le comparent à Iniesta. Prolongation prévue en janvier.

La célèbre académie de La Masia fait depuis longtemps l'envie de tous les grands clubs européens. Elle a forgé des dizaines de légendes au cours des 46 dernières années, de Pep Guardiola et Albert Ferrer à Xavi Hernández, Andrés Iniesta et un certain Lionel Messi. Chaque génération produit plusieurs superstars, avec Lamine Yamal qui mène la promotion actuelle après avoir explosé sur la scène à 15 ans.

Pedro Fernandez Sarmiento pourrait bien suivre le même chemin. Ou « Dro », comme l'appellent ses amis et sa famille depuis toujours. « Les gens pensent qu'il y a une signification particulière derrière ce surnom, mais c'est en fait simple », a-t-il déclaré en début de saison. « Quand j'étais bébé, mon grand frère ne pouvait pas prononcer "Pedro", alors il m'appelait "Dro". Le surnom est resté. »

En tant que footballeur, le jeune Espagnol est effectivement spécial. À seulement 17 ans, il joue déjà avec l'équipe première du Barcelone et compte trois sélections en équipe d'Espagne U18. « C'est un grand joueur qui a encore une marge de progression », a déclaré Hansi Flick après l'avoir intégré dans son effectif cet été. « Félicitations à La Masia pour le travail accompli. »

L'entraîneur barcelonais s'est forgé une solide réputation dans la gestion des jeunes du club depuis sa prise de fonctions en 2024. Fermin López, Alejandro Balde et Marc Casado ont également franchi des paliers importants aux côtés de Yamal et Pau Cubarsí. Si Fernandez écoute Flick et continue à maximiser son temps sur le terrain, il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne devienne lui aussi un nom connu de tous.

  • De Nigrán à La Masia : l'éclosion d'un crack galicien

    Fernandez naît le 12 janvier 2008 dans la ville côtière de Nigrán, d'un père espagnol et d'une mère philippine. À quatre ans, il commence à jouer pour le Val Minor, un club local réputé qui a également vu passer les frères Alcántara, Thiago et Rafinha, ainsi que l'ancien attaquant de Valence et Leeds United Rodrigo Moreno.

    Ses débuts footballistiques ne sont pas faciles, mais son talent brille presque instantanément. Son premier entraîneur, Javier Lago, se souvient : « Quand il est arrivé au stage, il était très petit et ne voulait même pas s'entraîner. Mais dès qu'il est entré à nouveau sur le terrain, deux touches de balle ont suffi pour comprendre qu'il y avait quelque chose de spécial en lui. »

    En Galice, les jeunes footballeurs prometteurs passent traditionnellement par le futsal. Le prodige progresse rapidement sous l'œil vigilant de Lago et de José Antonio Covelo, un recruteur barcelonais qui a joué pour le club dans les années 1980. Grâce à la présence de Covelo dans le staff du Val Minor, le Barça observe l'évolution du jeune talent jusqu'à ses 14 ans, moment où les Catalans remportent la course à sa signature devant le Real Madrid et le Real Betis.

    Dès le premier jour, le nouveau venu se démarque de ses pairs de La Masia. « Je l'ai mis sur le terrain contre des joueurs de deux ans ses aînés, mais il a surpris tout le monde », raconte l'entraîneur des jeunes du Barça Anton Dávila. « Il avait toujours un défenseur costaud dans son dos, mais il le passait comme il le voulait : du talon, avec un crochet sur le côté, du pied droit ou du gauche. Il rendait les adversaires fous. »

    Le milieu n'a besoin que de deux ans pour intégrer l'équipe Juvenil du Barça, et il va aider les U19 à entrer dans l'histoire lors de la saison 2024-25.

  • 2024-25 : le triplé qui l'a propulsé sous les projecteurs

    Sous la houlette de Juliano Belletti, qui a marqué le but victorieux du Barcelone contre Arsenal en finale de la Ligue des champions 2006, l'équipe Juvenil A remporte le championnat, la Copa del Rey et la Youth League pour réaliser un triplé remarquable. Fernandez apporte sa pierre à l'édifice, notamment en marquant deux fois en phase de groupes de la Youth League, et entre lors des 11 dernières minutes de la victoire 4-1 en finale contre Trabzonspor.

    Il reçoit également sa première convocation avec l'Espagne des moins de 17 ans en mars, et démarre dans des matches de qualification pour le Championnat d'Europe contre l'Allemagne et l'Autriche. À l'été, Flick veut observer le jeune talent de plus près, alors qu'il n'a pas encore joué avec l'équipe réserve Athletic, et lui demande de se présenter pour la préparation estivale avant que l'effectif ne parte en tournée au Japon et en Corée du Sud.

    La préparation commence le 13 juillet et, au cours des 12 jours suivants, le milieu en fait assez pour convaincre Flick de l'emmener en tournée. Selon The Athletic, le technicien allemand est « extrêmement impressionné » par l'adolescent, qui fait ensuite ses débuts seniors pour les Blaugrana en entrant à la 78e minute contre Vissel Kobe lors du premier match.

    Le jeune Espagnol fête ses débuts de belle manière, parachevant le succès 3-1 avec une superbe volée du premier contact depuis l'extérieur de la surface. Logiquement submergé par l'émotion après le coup de sifflet final, il révèle ce que Flick lui avait demandé avant de le lancer à la place de Marcus Rashford : « Je ne savais même pas comment célébrer. C'était incroyable. Hansi et mes coéquipiers m'ont calmé avant le match. Flick m'a dit de faire ce que je sais faire avec le ballon, et ensuite sans le ballon de pousser et presser aussi fort que possible. »

    Flick laisse son protégé au repos pour la victoire suivante contre le FC Séoul, mais le fait démarrer lors de la dernière sortie du Barça contre Daegu. Sans marquer lors de la victoire 5-0, l'international U18 est l'un des joueurs les plus en vue en première période, montrant beaucoup de courage balle au pied et combinant bien avec Yamal.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-OLYMPIAKOSAFP

    La Liga puis la Ligue des champions : confirmation express

    En récompense de ses performances en Asie, Fernandez est nommé sur le banc lors de chacun des trois premiers matches de Liga du Barça au début de la saison 2025-26, mais une blessure à la cuisse retarde ses débuts compétitifs tant attendus. Ils arrivent finalement lorsque le Barça accueille la Real Sociedad à l'Estadi Olímpic Lluís Companys le 28 septembre, le milieu s'alignant sur le côté droit d'un trio avec Frenkie de Jong et Pedri.

    Le jeune joueur semble parfois en difficulté physiquement, d'où son remplacement par Dani Olmo à la mi-temps, mais il affiche tout de même 92 % de passes réussies et sa qualité technique brille lors de la victoire 2-1. « C'est un joueur très talentueux. C'est un joueur du Barça », déclare Flick après le match. « C'est formidable d'avoir ce genre de joueurs pour pouvoir gérer les minutes. »

    Le mois suivant, l'international U18 démarre à nouveau, cette fois lors d'un match à domicile contre l'Olympiacos en Ligue des champions. Le Barça écrase les Grecs 6-1, avec Fermin López qui signe un triplé dans une démonstration dominante. Fernandez joue 59 minutes et délivre la passe décisive pour le deuxième but de Fermin, devenant le deuxième plus jeune passeur de l'histoire de la compétition, après l'ancienne star du Borussia Dortmund Giovanni Reyna.

    « C'est un jour spécial pour moi, que je n'oublierai jamais », déclare-t-il face aux médias. « J'ai toujours rêvé de jouer des matches comme celui-ci. J'ai aussi un fort désir de jouer un Clasico. » Il finit remplaçant non utilisé lors de la défaite 2-1 du Barça contre le Real Madrid quatre jours plus tard, mais d'ici à ce que les deux rivaux se rencontrent à nouveau en Liga en mai, il est tout à fait possible que le crack catalan soit titulaire indiscutable.

  • FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Élégance, vision et coups francs : le profil complet

    Le milieu évolue principalement en numéro 8, mais est suffisamment polyvalent pour jouer dans un rôle de milieu offensif ou sur l'aile gauche si nécessaire. Il excelle à casser les lignes, doté d'un contrôle orienté précis et d'une technique éblouissante pour éliminer les défenseurs avec aisance.

    Le Barça peut compter sur lui pour créer de l'espace et l'exploiter. Son jeu de passes et son sens du placement sont remarquables pour un joueur si jeune, tandis qu'il affiche aussi un calme olympien dans tout ce qu'il fait.

    « Je me considère comme un joueur technique », a déclaré Fernandez lors de la tournée de pré-saison. « J'aime dribbler les joueurs et m'amuser sur le terrain. » On ressent ce plaisir chaque fois qu'il récupère le ballon. C'est un footballeur élégant qui ne semble pas ressentir la pression.

    On ne l'a pas encore vu au niveau de l'équipe première, mais le jeune Espagnol est également un spécialiste des coups de pied arrêtés. Il a marqué plusieurs coups francs de loin pour les U19 du Barça, et peut potentiellement être une autre option solide pour Flick sur les phases arrêtées au fil de la saison.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL SOCIEDADAFP

    Le physique, dernier chantier avant l'explosion

    Physiquement, l'international U18 n'a pas encore atteint sa maturité, ce qui est complètement normal à 17 ans. Il n'est pas prêt à jouer 90 minutes deux à trois fois par semaine pour le Barça, et ne sait pas encore comment utiliser au mieux son corps pour gagner les duels. Mais cela viendra avec la maturité, et il a été rapporté que le milieu suit désormais un programme personnalisé conçu pour améliorer sa puissance et son explosivité.

    D'un point de vue purement technique, le crack catalan a déjà une longueur d'avance pour son âge. Il doit maintenant peaufiner ses fondamentaux et montrer qu'il peut être décisif aux deux extrémités du terrain.

    Avec seulement trois apparitions seniors à ce jour, et une concurrence féroce pour les places dans le onze de Flick, Fernandez doit commencer à peser davantage sur les matches, tout comme Yamal et Fermin l'ont fait après avoir terminé leur formation à l'académie.

  • iniestaGetty Images

    Dans les pas d'Iniesta

    « Dro est un talent du niveau de Thiago. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi technique que Thiago, mais la vision du jeu de Dro est encore supérieure », a déclaré Javier Miño, un autre ancien entraîneur au Val Minor, dans une interview avec Diario Sport en juillet. C'est un éloge appuyé compte tenu que Thiago Alcántara est la plus grande réussite jamais sortie du Val Minor, avec 11 titres de champion et deux Ligues des champions lors de ses passages au Barça et au Bayern Munich.

    Mais Luis Pérez, qui a travaillé avec le prodige du niveau U10 au U12, est allé plus loin en déclarant : « Je vois plus d'Andrés Iniesta en lui. »

    Thiago était un excellent meneur de jeu, mais Iniesta appartenait à une autre catégorie. Être mentionné dans la même phrase que l'homme qui a offert la Coupe du monde 2010 à l'Espagne constitue le plus grand compliment que Fernandez puisse recevoir. Iniesta était un dribbleur et passeur magistral qui pouvait contrôler le tempo des matches et parfois les remporter à lui seul avec des moments de génie.

    Pérez a raison de dire que le jeune milieu possède une aura similaire, ainsi que la rapidité de pensée qui rendait Iniesta si difficile à coincer. Sa capacité à évoluer à plusieurs postes était également l'un des atouts du Manchego. Il est beaucoup trop tôt pour prédire si le crack catalan pourra atteindre les mêmes sommets que l'icône barcelonaise, mais la comparaison tient la route.

  • Dro FernandezGetty

    Prolongation en vue : le Barça blindera sa pépite en janvier

    Miño et Pérez ont conclu leur interview en déclarant : « Si Dro joue librement, il est capable de tout ; son talent est infini. » Cela explique en grande partie pourquoi la pépite barcelonaise a été associée à un transfert en Premier League ces derniers mois, avec un intérêt rapporté de Manchester City et Chelsea. Mais ces clubs perdraient leur temps à tenter leur chance.

    Selon Marca, le Barça prévoit d'offrir à Fernandez un nouveau contrat de cinq ans lorsqu'il aura 18 ans en janvier. Il n'y a pas de meilleur endroit pour qu'il réalise son immense potentiel.

    Le Barcelone est redevenu l'une des meilleures équipes du continent sous Flick, et le jeune Espagnol est entouré de joueurs de classe mondiale qui peuvent l'aider à franchir la prochaine étape. Son temps de jeu augmentera à mesure que le calendrier s'alourdira, car la rotation sera cruciale pour le Barça s'il veut répéter le triplé national de la saison dernière et avoir une chance d'aller au bout en Ligue des champions.

    Les premiers aperçus du « talent infini » du milieu ont été alléchants, et ce qui vient ensuite pourrait être vraiment spectaculaire.

