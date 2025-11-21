Dro Fernandez : la nouvelle pépite de La Masia destinée à marcher sur les traces d'Andrés Iniesta

La célèbre académie de La Masia fait depuis longtemps l'envie de tous les grands clubs européens. Elle a forgé des dizaines de légendes au cours des 46 dernières années, de Pep Guardiola et Albert Ferrer à Xavi Hernández, Andrés Iniesta et un certain Lionel Messi. Chaque génération produit plusieurs superstars, avec Lamine Yamal qui mène la promotion actuelle après avoir explosé sur la scène à 15 ans.

Pedro Fernandez Sarmiento pourrait bien suivre le même chemin. Ou « Dro », comme l'appellent ses amis et sa famille depuis toujours. « Les gens pensent qu'il y a une signification particulière derrière ce surnom, mais c'est en fait simple », a-t-il déclaré en début de saison. « Quand j'étais bébé, mon grand frère ne pouvait pas prononcer "Pedro", alors il m'appelait "Dro". Le surnom est resté. »

En tant que footballeur, le jeune Espagnol est effectivement spécial. À seulement 17 ans, il joue déjà avec l'équipe première du Barcelone et compte trois sélections en équipe d'Espagne U18. « C'est un grand joueur qui a encore une marge de progression », a déclaré Hansi Flick après l'avoir intégré dans son effectif cet été. « Félicitations à La Masia pour le travail accompli. »

L'entraîneur barcelonais s'est forgé une solide réputation dans la gestion des jeunes du club depuis sa prise de fonctions en 2024. Fermin López, Alejandro Balde et Marc Casado ont également franchi des paliers importants aux côtés de Yamal et Pau Cubarsí. Si Fernandez écoute Flick et continue à maximiser son temps sur le terrain, il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne devienne lui aussi un nom connu de tous.