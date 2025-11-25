Donnarumma face au choc culturel : en Angleterre, les gardiens ne sont pas des espèces protégées

La défaite de Manchester City à Newcastle samedi a offert un résumé saisissant du paradoxe Donnarumma : capable du meilleur comme du pire en l'espace de quatre-vingt-dix minutes. D'un côté, le colosse italien a remporté un duel fascinant avec l'immense attaquant des Magpies, Nick Woltemade, devenant le premier portier du championnat à mettre en échec l'Allemand, qui avait pourtant converti ses six précédents tirs cadrés. Avec trois arrêts de grande classe en première période, Donnarumma a maintenu son équipe à flot dans un match spectaculaire. Si Phil Foden ou Erling Haaland avaient été plus efficaces de l'autre côté du terrain, on aurait sans doute tressé des lauriers au gardien de la Nazionale.

Mais le destin des gardiens est cruel : on les juge sur leurs erreurs, pas sur leurs miracles. Et c'est sur un moment crucial, un corner en seconde période, que Donnarumma a flanché, exposant une fragilité qui commence à devenir un véritable plan de jeu pour les adversaires de City.