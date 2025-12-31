Deux points, un rêve vivant : la Tanzanie défie la logique à la CAN 2025

Mardi soir, les Taifa Stars ont décroché une place au tour suivant grâce à un match nul arraché face à la Tunisie (1-1). Ce simple point a suffi à bouleverser la hiérarchie. Avec seulement deux unités au compteur après trois rencontres, la Tanzanie devient la première sélection à se qualifier pour les huitièmes de finale de la CAN avec un total aussi faible depuis l’instauration du système des meilleurs troisièmes en 2019.

Le scénario reste improbable. Aucun succès, deux partages des points, une défaite. Et pourtant, la porte s’ouvre.