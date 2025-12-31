FBL-AFR-2025-MATCH 30-TZA-TUNAFP
Patrick Tchanhoun

Deux points, un rêve vivant : la Tanzanie défie la logique à la CAN 2025

Sans gagner, sans convaincre, mais toujours debout : la Tanzanie s’invite là où personne ne l’attendait.

À la Coupe d’Afrique des Nations, l’histoire ne s’écrit pas toujours avec des victoires éclatantes. Parfois, elle se glisse dans les marges, portée par la persévérance et un concours de circonstances. La Tanzanie vient d’en offrir l’illustration la plus inattendue, en validant un billet pour les huitièmes de finale malgré un parcours sans succès.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 30-TZA-TUNAFP

    Une qualification aussi rare qu’historique

    Mardi soir, les Taifa Stars ont décroché une place au tour suivant grâce à un match nul arraché face à la Tunisie (1-1). Ce simple point a suffi à bouleverser la hiérarchie. Avec seulement deux unités au compteur après trois rencontres, la Tanzanie devient la première sélection à se qualifier pour les huitièmes de finale de la CAN avec un total aussi faible depuis l’instauration du système des meilleurs troisièmes en 2019.

    Le scénario reste improbable. Aucun succès, deux partages des points, une défaite. Et pourtant, la porte s’ouvre.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 30-TZA-TUNAFP

    Un nul décisif face à la Tunisie

    La rencontre contre la Tunisie semblait mal engagée. L’ancien joueur du PSG et du Sporting Braga Ismael Gharbi a ouvert le score sur penalty, laissant croire à une élimination inévitable. Mais la Tanzanie n’a pas rompu. Peu après la pause, Feisal Salum a profité d’une relance manquée du gardien Aylen Dahmen pour décocher une frappe sèche et égaliser (49e).

    Ce but change tout. Ce point aussi. Il permet à la Tanzanie de terminer parmi les meilleurs troisièmes et de prolonger son aventure.

  • TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 30-TZA-TUNAFP

    La Tanzanie n’a toujours jamais gagné à la CAN

    Le paradoxe intrigue. En quatre participations à la Coupe d’Afrique des Nations, la Tanzanie n’a encore jamais connu la victoire. Cette qualification s’inscrit pourtant comme la plus belle réussite de son histoire dans la compétition.

    En 2023, deux points n’avaient pas suffi, les Taifa Stars finissant derniers de leur groupe. En 2019, le bilan restait vierge, trois défaites et zéro point. En 1980, pour leur première apparition, un seul match nul avait été obtenu contre la Côte d’Ivoire (1-1).

    Cette fois, le destin a choisi un autre chemin.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 30-TZA-TUNAFP

    Classements serrés et calculs favorables

    La Tanzanie a profité d’un alignement précis des chiffres. À égalité de points et de différence de buts avec l’Angola (+1), elle passe grâce à une meilleure efficacité offensive : trois buts marqués contre deux. Les Comores, également à deux points, ont payé une différence de buts négative (-2).

    Une marge infime. Mais suffisante.

  • TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 30-TZA-TUNAFP

    Un défi immense face au Maroc

    La suite s’annonce vertigineuse. En huitièmes de finale, les hommes de Miguel Ángel Gamondi défieront le Maroc, pays organisateur et grand favori au sacre final. Sur le papier, l’écart paraît immense.

    Mais la Tanzanie avance désormais libérée. Avec une idée en tête : tenter de décrocher, enfin, la toute première victoire de son histoire en Coupe d’Afrique des Nations.

    À plus long terme, l’avenir s’écrit déjà. Les Taifa Stars disputeront la CAN 2027, qu’ils co-organiseront avec le Kenya et l’Ouganda. Une reconnaissance, et peut-être le début d’un nouveau chapitre.

Africa Cup of Nations
Mali crest
Mali
MAL
Tunisie crest
Tunisie
TUN
Africa Cup of Nations
Maroc crest
Maroc
MAR
Tanzanie crest
Tanzanie
TAN
