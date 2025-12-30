Pronostic Guinée équatoriale vs Algérie 31/12/2025 : les Fennecs visent le sans-faute

L'Algérie réalise un début de CAN 2025 parfait. Les hommes de Vladimir Petković comptent bien poursuivre sur leur lancée ce mercredi pour clôturer la phase de poules en beauté.

Pronostic Guinée équatoriale vs Algérie : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Guinée équatoriale vs Algérie

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Guinée équatoriale 0-2 Algérie

Pronostic des buteurs : Algérie - Baghdad Bounedjah, Riyad Mahrez

Le parcours de la Guinée équatoriale dans cette Coupe d’Afrique des nations est loin d’être un long fleuve tranquille. Face au Burkina Faso, le "Nzalang Nacional" tenait la victoire avant de s'écrouler dans le temps additionnel (défaite 2-1). Un revers contre le Soudan sur un contre-son-camp a encore compliqué les affaires des hommes de Juan Micha. Pour autant, tout n'est pas fini : une victoire pourrait leur offrir une place parmi les meilleurs troisièmes.

À l'inverse, l'Algérie survole les débats. Après une entrée en matière solide contre le Soudan (3-0), les Fennecs ont validé leur ticket pour les huitièmes en dominant le Burkina Faso (1-0). Toujours invaincus et n'ayant encaissé aucun but au Maroc, les Guerriers du Désert veulent garder leur cage inviolée.

Les effectifs probables pour Guinée équatoriale vs Algérie

Composition attendue de Guinée équatoriale : Owono-Akapo, Obiang, Coco, Anieboh - Mascarell, Salvador, Ganet, Machín - Josete, Zúñiga.

Composition attendue d’Algérie : Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Hadjam - Boudaoui, Bennacer, Mahrez - Boulbina, Aït-Nouri, Bounedjah.

Le Grand Chelem pour les Fennecs ?

Juan Micha sait que la mission est quasi impossible, d'autant que son effectif est diminué : Santiago Eneme et Pedro Obiang sont incertains, tandis que Basilio Ndong est suspendu. Le retour d'Emilio Nsue dans le onze de départ est espéré pour tenter un exploit. Côté algérien, Petković pourrait faire tourner, même si Jaouen Hadjam et Samir Chergui restent incertains. Avec 4 buts inscrits et un clean sheet persistant, la confiance est au maximum. Aucune équipe n'a encore réussi le 9/9 dans cette phase de poules ; l'Algérie pourrait être la première.

Pronostic 1 Guinée équatoriale vs Algérie : L'Algérie est favorite pour remporter la victoire, avec une cote de 1,72 chez Unibet.

Un match plus fermé qu'il n'y paraît

La Guinée équatoriale vit une année 2025 compliquée avec une seule victoire en 11 sorties. Si elle peine offensivement, elle reste une équipe difficile à manœuvrer. Elle ne s'est inclinée qu'une seule fois par plus d'un but d'écart cette année. On s'attend à un duel serré à Rabat, rappelant leur dernier affrontement qui s'était soldé par un 0-0.

Pronostic 2 Guinée équatoriale vs Algérie : Moins de 1,5 but (Cote : 2,55).

Riyad Mahrez, l'éternel patron

À bientôt 35 ans, Riyad Mahrez reste l'atout maître de cette sélection. L'ancien ailier de Manchester City a inscrit trois des quatre buts algériens dans cette compétition. Qu'il débute ou qu'il sorte du banc, il reste le facteur X capable de débloquer la situation. Avec 37 buts au compteur, il garde dans le viseur le record historique d'Islam Slimani (45 buts).

Pronostic 3 Guinée équatoriale vs Algérie : Riyad Mahrez buteur (Cote : 3,02).

+