À Washington, les Bleus préparent leur deuxième sortie de la tournée américaine. Mais une incertitude plane déjà autour de la composition de Didier Deschamps. Le jeune Désiré Doué, attendu titulaire, pourrait finalement manquer le rendez-vous face à la Colombie.
Désiré Doué forfait face à la Colombie ? Grosse frayeur en équipe de France
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Une alerte physique inattendue
Après la victoire contre le Brésil (1-2) jeudi, Didier Deschamps envisageait de procéder à une large revue d’effectif. L’idée consistait à faire tourner presque toute l’équipe pour ce deuxième match amical prévu dimanche à Washington.
Cependant, les plans du sélectionneur pourraient évoluer. Selon les informations rapportées par L’Equipe, Désiré Doué souffre actuellement du dos. Le joueur parisien, pressenti pour démarrer côté gauche, reste incertain pour cette rencontre.
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Deschamps contraint de revoir ses plans
La situation oblige le staff médical à surveiller l’évolution de la douleur. Les sensations du joueur détermineront sa disponibilité. Néanmoins, la tendance n’était pas favorable à une titularisation ce vendredi soir.
Cette incertitude complique les intentions initiales de Didier Deschamps. Le sélectionneur souhaitait offrir du temps de jeu à plusieurs éléments après le succès contre le Brésil. L’éventuel forfait de Désiré Doué pourrait donc modifier l’organisation prévue face à la Colombie.