Désiré Doué forfait face à la Colombie ? Grosse frayeur en équipe de France

Après la victoire contre le Brésil (1-2) jeudi, Didier Deschamps envisageait de procéder à une large revue d’effectif. L’idée consistait à faire tourner presque toute l’équipe pour ce deuxième match amical prévu dimanche à Washington.

Cependant, les plans du sélectionneur pourraient évoluer. Selon les informations rapportées par L’Equipe, Désiré Doué souffre actuellement du dos. Le joueur parisien, pressenti pour démarrer côté gauche, reste incertain pour cette rencontre.