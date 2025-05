De "passoire" critiquée à "muraille infranchissable" : L'incroyable rédemption de Donnarumma au PSG

Des hauts et des bas depuis son arrivée à Paris, mais Donnarumma est déterminant dans la saison exceptionnelle du PSG.

Adolescent, lorsqu'il évoluait dans les équipes de jeunes de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma était parfois ramasseur de balles. Et chaque fois que la Juventus se déplaçait à San Siro, il se postait délibérément derrière le but de Gianluigi Buffon, son idole, pour étudier avec une attention quasi religieuse chaque mouvement, chaque placement du légendaire gardien des Bianconeri. Une admiration précoce qui allait vite se transformer en confrontation directe.

Car à 16 ans à peine, le jeune prodige milanais se retrouvait déjà aligné face à ce même Buffon sur la pelouse de Turin. Un an plus tard, à 17 ans, il entrait en jeu pour remplacer son aîné et faire ainsi ses grands débuts en équipe nationale d'Italie. Les comparaisons entre les deux "Gigi" furent donc, dès lors, inévitables. Mais elles étaient aussi, à bien des égards, justifiées. Car au-delà d'un prénom partagé, les deux portiers semblaient posséder les mêmes qualités physiques et mentales prodigieuses, la même précocité déconcertante. Buffon lui-même, avec sa franchise habituelle, estimait d'ailleurs que Donnarumma était sans doute plus mature que lui au même âge.

« J'étais complètement différent à son âge ! » avait ainsi admis le vétéran gardien italien en 2016. « Lui, c'est un super gamin, très calme, réfléchi, intelligent et doté de qualités absolument extraordinaires. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour marquer l'histoire à son poste. Après, il faudra juste attendre une vingtaine d'années pour pouvoir vraiment tirer des conclusions définitives. »

S'il reste encore plus d'une décennie avant de pouvoir dresser ce bilan final évoqué par Buffon, on peut d'ores et déjà affirmer sans trop de risques que Gianluigi Donnarumma n'a pas encore atteint le niveau de régularité et de constance exceptionnel qui fut celui de son mentor tout au long de son immense carrière. Cependant, le numéro 1 actuel du Paris Saint-Germain est en train de prouver, par ses performances de très haut vol en Ligue des Champions cette saison, qu'il possède toujours en lui le talent brut et le tempérament de compétiteur nécessaires pour espérer un jour imiter Buffon et s'imposer comme le plus grand gardien de sa génération...