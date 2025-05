De "l'enfant terrible" à la coqueluche de Strasbourg : L'incroyable parcours d'Emanuel Emegha

Révélation de L1 à Strasbourg (14 buts), Emegha (22 ans) séduit l'Angleterre. Parcours, style, avenir d'un buteur qui explose.

À seulement 22 ans, l'attaquant néerlandais du RC Strasbourg, Emanuel Emegha, est actuellement dans la forme de sa vie. Après des débuts prometteurs au Sparta Rotterdam et quelques expériences dans différents clubs à l'étranger, l'avant-centre semble avoir enfin trouvé ses marques et sa plénitude au sein du club alsacien. Cependant, le chemin qu'il a dû parcourir pour devenir aujourd'hui l'une des grandes attractions et révélations de la Ligue 1 française n'a pas été un long fleuve tranquille, loin de là. Emegha inaugure d'ailleurs la nouvelle rubrique de GOAL, intitulée "Les Pépites Cachées", qui mettra en lumière des joueurs qui n'étaient pas forcément catalogués comme les plus grands talents au départ, mais qui, à force de travail et de persévérance, pourraient bien s'offrir un transfert de premier plan.

Par Prodige Kivuku

Cette saison, Emegha démontre clairement qu'il fait partie des meilleurs attaquants de pointe de notre Ligue 1. Le buteur strasbourgeois a déjà inscrit la bagatelle de 14 buts et délivré 3 passes décisives en seulement 26 apparitions en championnat. Des statistiques qui le placent actuellement au quatrième rang du prestigieux classement des meilleurs buteurs du championnat de France. À Strasbourg, Emegha a trouvé un environnement propice à son épanouissement, au sein d'une équipe qui réalise une saison bien au-delà des attentes initiales. Le Racing occupe en effet actuellement la septième place de Ligue 1 et ne se trouve qu'à un tout petit point d'une place qualificative pour une coupe d'Europe en fin de saison.

La forme étincelante que l'attaquant des Jong Oranje (l'équipe des Pays-Bas U21) affiche avec une régularité impressionnante depuis plusieurs mois sous le maillot strasbourgeois n'était pourtant pas une évidence. Elle témoigne surtout des pas de géant qu'il a réussi à accomplir dans son développement en l'espace de seulement quelques années.

GOAL vous propose donc de découvrir tout ce qu'il faut savoir sur la carrière et le profil d'Emanuel Emegha, cet attaquant qui prouve, même un peu plus tardivement que d'autres, qu'il possède en lui le potentiel pour devenir un buteur de classe mondiale.