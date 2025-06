Cristiano Ronaldo en a rêvé, Totti l'a fait : Il Capitano a joué avec son fils

Le rêve de Cristiano Ronaldo ? L'éternel Francesco Totti vient de le réaliser. L'image de la légende de la Roma jouant avec son fils est déjà iconique.

C'est un rêve que beaucoup de pères footballeurs nourrissent secrètement, et que certains, comme Cristiano Ronaldo, verbalisent ouvertement : celui de partager un jour un terrain de football avec son propre fils, dans la même équipe. Cette quête, qui pousse le Portugais à étirer une carrière déjà phénoménale, est une course contre le temps. Mais ce rêve, une autre légende, un autre monument du football, vient de le toucher du doigt. Lors d'un match de gala à Vicenza, Francesco Totti, l'éternel capitaine de l'AS Roma, a offert au monde une image d'une portée symbolique immense : celle du père et du fils, réunis sous le même maillot.