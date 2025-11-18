Coupe du monde 2022 : Aurélien Tchouaméni revient sur son tir au but manqué en finale

L’échec face à Emiliano Martinez reste une trace sensible dans sa carrière, même s’il le regarde désormais avec une forme de distance mature. Ce soir-là, Tchouaméni a trop croisé sa frappe, envoyant le ballon à côté du poteau droit. La France se battait encore pour renverser la finale, mais les destins se sont séparés au cours d’une séance au suspense irrespirable, où Kingsley Coman s’est lui aussi heurté au gardien argentin. La France s’était inclinée contre l'Argentine (3-3, 4 t.a.b. 2).

Dans un moment où beaucoup auraient choisi le silence ou les détours, Tchouaméni décide de s’exposer pleinement : « Je préfère me regarder dans la glace le lendemain et me dire : 'T'as raté mais tu y es allé', plutôt que de me dire que j'ai eu peur ».

Une phrase lourde de sens, qui traduit une volonté farouche d’assumer ses responsabilités. Il ne se cache pas. Il ne rejette rien. Il vit avec.

Et il ne s’interdit pas de revivre un moment similaire dans le futur : « Et si en juillet 2026, cela se termine par une telle séance, il faut y aller ».