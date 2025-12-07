Couac à la FIFA : Scaloni et les gants obligatoires, Infantino présente ses excuses

Face au tollé naissant, la FIFA a réagi dès le lendemain. Lors de la cérémonie de présentation du calendrier, Gianni Infantino a invité Lionel Scaloni sur scène, cette fois sans gants, pour lui remettre le trophée comme il se doit. Le président de la FIFA a profité de l'occasion pour présenter des excuses publiques. "Je m'excuse au nom de la FIFA. Je ne savais pas," a-t-il déclaré. Il a ajouté, pour tenter de détendre l'atmosphère : "Bien sûr, les champions du monde peuvent toucher la coupe. C'est juste que quand tu es champion du monde, tu parais plus jeune chaque jour."