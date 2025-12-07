Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, organisé à Washington, devait être une fête. Il a pourtant été marqué par un moment de flottement aussi gênant qu'inattendu, impliquant l'un des héros de l'édition précédente. Lionel Scaloni, le sélectionneur qui a mené l'Argentine au sacre au Qatar, s'est vu demander par le personnel de la FIFA d'enfiler des gants blancs avant de pouvoir toucher le célèbre trophée en or. Une exigence protocolaire habituellement réservée aux non-champions, qui a provoqué la stupéfaction du principal intéressé et l'indignation des fans argentins.
Couac à la FIFA : Scaloni et les gants obligatoires, Infantino présente ses excuses
La confusion et le malaise en direct
La scène a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. On y voit un Scaloni surpris, s'exécutant avec perplexité face à des officiels qui semblaient ne pas le reconnaître. "Je pense qu'ils m'ont pris pour quelqu'un d'autre et ne voulaient pas me laisser le toucher hier," a confié plus tard le technicien argentin avec humour. Cette méprise a été vécue comme un manque de respect par la délégation argentine, d'autant que Scaloni est le tenant du titre et a donc, par définition, le privilège de manipuler la coupe à mains nues.
- Getty Images Sport
Infantino tente de réparer l'erreur
Face au tollé naissant, la FIFA a réagi dès le lendemain. Lors de la cérémonie de présentation du calendrier, Gianni Infantino a invité Lionel Scaloni sur scène, cette fois sans gants, pour lui remettre le trophée comme il se doit. Le président de la FIFA a profité de l'occasion pour présenter des excuses publiques. "Je m'excuse au nom de la FIFA. Je ne savais pas," a-t-il déclaré. Il a ajouté, pour tenter de détendre l'atmosphère : "Bien sûr, les champions du monde peuvent toucher la coupe. C'est juste que quand tu es champion du monde, tu parais plus jeune chaque jour."
- Getty Images Sport
L'Argentine fixée sur son sort
Cet incident clos, l'attention peut se reporter sur le terrain. L'Argentine connaît désormais son parcours pour défendre son titre. Placée dans le groupe J, l'Albiceleste affrontera l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie. Un tirage jugé abordable pour les champions en titre, qui débuteront leur campagne le 16 juin contre les Fennecs.
- AFP
Une maladresse vite oubliée ?
En conclusion, si cet épisode des gants restera comme une anecdote tragi-comique de ce tirage au sort, la réaction rapide de la FIFA et l'humour de Scaloni ont permis d'éviter que la polémique n'enfle davantage. L'essentiel est ailleurs : l'Argentine est prête à défendre sa couronne, et son sélectionneur sait désormais qu'il n'aura plus besoin de gants pour soulever le trophée s'il parvient à rééditer l'exploit en 2026.