Mondial 2026 : L'Algérie a une revanche à prendre

Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 a rendu son verdict et le hasard a décidé de jouer avec les nerfs des supporters algériens. Placés dans le groupe I, les Fennecs ont hérité de l'ogre argentin, intouchable favori, et de la Jordanie, un adversaire théoriquement à leur portée. Mais c'est le troisième nom sorti du chapeau qui a fait parcourir un frisson dans tout le pays : l'Autriche. Plus qu'un simple match de poule pour la qualification, cette affiche réveille instantanément les fantômes du passé et une blessure jamais vraiment cicatrisée dans la mémoire collective du football national.

Le souvenir douloureux de Gijón

Pour comprendre l'électricité qui entourera ce match, il faut remonter au 25 juin 1982. Ce jour-là, à Gijón, le football a perdu son innocence. Alors que l'Algérie de Madjer et Belloumi avait réalisé l'exploit monumental de battre la RFA (2-1), elle s'est vue éliminée par un pacte de non-agression honteux entre Allemands et Autrichiens. Après un but rapide de Hrubesch, les deux équipes avaient cessé de jouer, s'assurant une qualification mutuelle sur le dos des Algériens. Un "match de la honte" avoué bien plus tard par des acteurs comme Harald Schumacher, et qui avait poussé la FIFA à réformer ses règles pour que les derniers matchs de poule se jouent désormais simultanément.

Bien sûr, les joueurs actuels n'étaient pas nés à l'époque et cette génération autrichienne ne porte pas la responsabilité de ses aînés. Mais l'histoire s'écrit aussi avec ces traumatismes transmis de père en fils. Sportivement, ce duel s'annonce comme la "finale" du groupe pour la deuxième place, derrière une Argentine qui devrait logiquement survoler les débats. Si la Jordanie semble un cran en dessous, c'est bien contre cette solide équipe d'Autriche que se jouera l'avenir des Verts aux États-Unis.

Getty Images

Une "finale" pour la qualification

Cette fois, aucun calcul d'épicier ne sera possible. Pour passer en seizièmes de finale, les Algériens devront impérativement faire le plein contre la Jordanie et, surtout, ne pas perdre face aux Autrichiens. C'est un véritable choc de styles qui s'annonce, mais avec un supplément d'âme côté algérien. La motivation sera toute trouvée : laver l'affront de 1982 et prouver, sur le terrain et à la régulière cette fois, que l'Algérie mérite sa place parmi le gratin mondial.

Les supporters préparent déjà leurs cordes vocales pour ce rendez-vous avec l'histoire. 44 ans après avoir été volée, l'Algérie tient enfin l'occasion de régler ses comptes dans les règles de l'art. Ce match aura une saveur particulière, celle d'une justice sportive qui a mis quatre décennies à offrir un droit de réponse. Aux Fennecs de transformer cette vieille colère en énergie victorieuse pour écrire, enfin, une page heureuse face à l'Autriche.