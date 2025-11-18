Tuchel England questions GFXGetty/GOAL
Comment gérer Bellingham, faut-il rappeler Alexander-Arnold : six questions que Tuchel doit trancher avant le Mondial 2026

Thomas Tuchel a qualifié l'Angleterre pour la Coupe du monde 2026 avec un bilan parfait : huit victoires, zéro but encaissé. Les Three Lions visent leur premier trophée majeur depuis 1966. Mais six dilemmes subsistent : gérer Bellingham, trouver un plan B à Kane, choisir le partenaire de Stones, rappeler ou non Alexander-Arnold et Lewis-Skelly, accepter Foden comme joker, et trancher entre Rashford, Gordon et Eze sur l'aile gauche. Sept mois pour décider.

Thomas Tuchel n'a jamais paru aussi heureux que durant les huit mois passés à la tête de l'Angleterre. Mais voici maintenant la partie difficile : être séparé des joueurs qu'il apprécie tant jusqu'à la prochaine trêve internationale en mars. Malgré le cynisme qui entourait sa nomination, l'Allemand s'est révélé un excellent choix et a apporté aux Three Lions le changement nécessaire.

L'Angleterre a connu des campagnes de qualification prometteuses par le passé, mais jamais elle n'avait remporté tous ses matches en route vers une Coupe du monde, ni terminé une phase qualificative sans encaisser le moindre but. Les Three Lions ont peut-être bénéficié d'un parcours relativement abordable, mais ils ont pris leur mission au sérieux, affichant une efficacité implacable. Ils ont ainsi arraché la victoire 2-0 contre l'Albanie lors de leur dernier match grâce à deux buts dans les 15 dernières minutes.

« C'est notre meilleur bilan », a déclaré le capitaine Harry Kane, qui se qualifie pour sa sixième grande compétition. « Nous allons aborder le tournoi parmi les favoris et nous devons l'accepter, c'est comme ça depuis quelques tournois maintenant. Nous progressons, nous avons vécu une excellente année avec le nouveau sélectionneur et maintenant cap sur 2026. »

L'Angleterre a de nombreuses raisons de se montrer enthousiaste pour l'année prochaine, où elle visera à mettre fin à 60 ans de disette en remportant son premier trophée majeur depuis la Coupe du monde 1966 à domicile. Les Anglais ont toujours été optimistes avant les tournois. D'autres nations y voient de l'arrogance, mais cette confiance est désormais légitime. Ils devront être pris très au sérieux aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Malgré une campagne parfaite, Tuchel a encore quelques problèmes à régler avant le tournoi en juin. Voici donc les grandes questions auxquelles le technicien allemand doit répondre au cours des sept prochains mois.

  • Jude Bellingham England 2025Getty

    Comment gérer Jude Bellingham sans le froisser ?

    Tuchel a découvert que l'agenda médiatique anglais tourne essentiellement autour de Jude Bellingham, qu'il joue ou non. L'absence du milieu du Real Madrid en octobre est restée un sujet brûlant même après le début des matches, et la question de son éventuel rappel a dominé la préparation du rassemblement de novembre.

    Même après une prestation convaincante comme titulaire contre l'Albanie, Bellingham a réussi à monopoliser les gros titres malgré l'absence de but. Sa réaction à son remplacement a été immédiatement disséquée par la presse, alors qu'elle n'avait rien d'extraordinaire. Bellingham n'était certes pas ravi d'être sorti avant la fin, mais il n'a pas non plus fait de scandale. Tuchel a été pris au dépourvu lorsqu'on l'a interrogé sur cette réaction, déclarant qu'il devrait « revoir les images ».

    Sans paraître perturbé, Tuchel a répété son mantra : l'équipe doit passer en premier. « Nous sommes attachés aux standards, à l'engagement et au respect mutuel. Nous ne changerons pas nos décisions juste parce qu'un joueur manifeste son mécontentement. »

    Certains y ont vu une nouvelle critique de Bellingham de la part de Tuchel, qui avait révélé plus tôt cette année que sa propre mère trouvait le comportement du Madrilène « répugnant ». Si le sélectionneur veut conserver Bellingham dans son effectif, il doit accepter sa nature ultra-compétitive et éviter de fournir aux médias davantage de munitions contre lui.

  • Kane England AlbaniaGetty

    Que faire si Harry Kane se blesse ?

    Kane a inscrit ses 77e et 78e buts avec l'Angleterre contre l'Albanie, dépassant le total de buts internationaux du grand Pelé. Il a trouvé le chemin des filets lors de six des huit matches de qualification. Depuis 2019, il a marqué huit buts de plus que tout autre joueur européen en qualifications pour Coupe du monde et Championnat d'Europe (Cristiano Ronaldo est son plus proche poursuivant). Kane est devenu encore plus essentiel sous Tuchel, avec neuf buts en neuf matches, représentant 34 % du total des réalisations anglaises.

    Mais que se passera-t-il si Kane se blesse ? L'Angleterre est devenue tellement dépendante de lui que Gareth Southgate l'a aligné lors des sept matches de l'Euro 2024 malgré son manque évident de tranchant suite à une blessure au dos. Faire confiance à Kane s'impose compte tenu de sa forme actuelle exceptionnelle, mais l'Angleterre a besoin d'un plan de secours en cas d'indisponibilité, d'autant qu'il risque de ressentir la fatigue de sa saison record au Bayern Munich au moment de la Coupe du monde.

    « Je ne veux pas imaginer une Angleterre sans Harry Kane », a déclaré l'ancien défenseur Conor Coady sur BBC Radio 5 Live, et il n'est pas le seul. Tuchel n'a même pas sélectionné un autre avant-centre dans son dernier groupe après la blessure d'Ollie Watkins, laissant Jarrod Bowen et Marcus Rashford comme seules options de dépannage. Il faudra une doublure plus crédible l'été prochain.

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Qui associer à John Stones en défense ?

    John Stones a démarré les quatre derniers matches après s'être remis de blessure. Tant qu'il parvient à rester en forme jusqu'en juin prochain, il semble assuré d'être l'un des défenseurs centraux titulaires en Amérique du Nord. Il offre une double qualité : une solide expérience défensive et du flair au milieu de terrain. Mais son partenaire dans l'axe demeure incertain.

    Dan Burn a été pris en défaut à plusieurs reprises lors du déplacement en Albanie et manque d'expérience en grand tournoi. Marc Guehi semble l'option la plus fiable puisqu'il a été l'un des joueurs les plus réguliers à l'Euro 2024, bien qu'on ignore ce que Tuchel pense vraiment de lui. Le sélectionneur a sorti le capitaine de Crystal Palace de son onze de départ le mois dernier contre la Lettonie sans explication évidente et ne l'a même pas fait entrer.

    Une blessure au pied a écarté Guehi du dernier rassemblement. Ezri Konsa, qui l'avait remplacé lorsqu'il était suspendu pour un match à l'Euro et avait pris sa place contre la Lettonie, a bien performé contre la Serbie avant de contracter lui-même une blessure au mollet qui l'a écarté du match contre l'Albanie. Jarell Quansah, qui a fait ses débuts contre l'Albanie, est actuellement le quatrième choix.

  • Latvia v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Faut-il rappeler Alexander-Arnold et Lewis-Skelly ?

    Tuchel s'est montré largement indifférent à l'opinion publique dans ses choix, mais quelques options qu'il privilégiait sont tombées en disgrâce en raison des décisions d'autres entraîneurs.

    Myles Lewis-Skelly a inscrit le premier but de l'ère Tuchel contre l'Albanie en mars lors de sa saison de révélation avec Arsenal, mais il a depuis été relégué au second plan en club et, par extension, en sélection. Le latéral gauche est passé derrière Riccardo Calafiori dans la hiérarchie de Mikel Arteta et n'a démarré que quatre matches cette saison, aucun en Premier League.

    Tuchel a continué à sélectionner Lewis-Skelly en septembre et octobre, mais l'a cette fois écarté, en partie parce que la forme de Nico O'Reilly à Manchester City était impossible à ignorer. O'Reilly a joué l'intégralité des matches contre la Serbie et l'Albanie et semble désormais favori pour le poste de latéral gauche titulaire à la Coupe du monde, surtout si Lewis-Skelly continue à avoir peu de temps de jeu avec Arsenal.

    Tuchel a agi plus rapidement pour écarter Trent Alexander-Arnold après ses débuts poussifs au Real Madrid, le laissant de côté dès septembre et ne l'ayant pas rappelé depuis. L'Angleterre dispose de nombreuses autres options au poste de latéral droit, même si Tino Livramento est actuellement blessé au genou et Reece James a un historique de blessures compliqué, bien qu'il soit resté en forme cette saison.

    Alexander-Arnold reste une option de classe pour un retour compte tenu de sa vision et de ses qualités de passe, mais Tuchel est à la merci de l'entraîneur madrilène Xabi Alonso, qui n'a accordé à l'ancien latéral de Liverpool que trois titularisations toutes compétitions confondues cette saison.

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Phil Foden peut-il accepter un rôle de remplaçant ?

    Phil Foden a connu un retour mitigé en sélection lors de ses premières apparitions internationales depuis mars. D'un côté, il a bien performé lors des deux matches, délivrant une passe décisive pour Eberechi Eze contre la Serbie avant d'apporter du danger en sortant du banc contre l'Albanie. De l'autre, il est resté sur le banc à deux reprises, situation inhabituelle pour une star de Manchester City.

    Tuchel avait promis des « rôles centraux » à Foden et Bellingham lorsqu'il a rappelé les deux joueurs, il était donc légèrement surprenant de voir Foden ne démarrer aucun match. Le sélectionneur avait toutefois admis qu'il n'envisageait pas de faire jouer Foden, Bellingham et Kane ensemble car ils fonctionnent tous au mieux dans l'axe. Il est finalement revenu sur sa parole contre l'Albanie, bien que le trio n'ait été sur le terrain ensemble que pendant 22 minutes.

    Il sera fascinant de voir combien de temps Foden pourra tolérer d'être joker au début de la Coupe du monde. La vérité est qu'un peu de flexibilité dans la sélection est nécessaire plutôt que d'entasser les plus gros noms dans la même équipe, mais cela nécessitera une grande preuve d'humilité de la part de Foden.

    Le milieu a connu des périodes d'entrées et de sorties du onze de City et, malgré ce qu'il a accompli, rien n'indique qu'il se considère trop important pour débuter sur le banc. Si Foden est prêt et disposé à continuer comme supersub, il pourrait être un atout incroyable à introduire contre des équipes fatiguées à la Coupe du monde.

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Qui devrait commencer sur l'aile gauche ?

    Il est ironique que l'Angleterre ait été ridiculement déséquilibrée à l'Euro 2024 en raison d'un manque d'options sur le côté gauche, mais dispose désormais d'un large choix à ce poste. Rashford est dans une forme incroyable à Barcelone et dimanche il est sorti du banc pour offrir le deuxième but de Kane. Eze a peut-être produit une prestation décevante en Albanie, mais il avait inscrit un but spectaculaire contre la Serbie trois jours plus tôt et a marqué lors de chacune de ses trois dernières apparitions avec les Three Lions comme remplaçant.

    Il y a aussi Anthony Gordon, qui a manqué ce rassemblement sur blessure mais était l'un des meilleurs joueurs anglais lors de la démonstration 5-0 contre la Lettonie le mois dernier. Tuchel a pris une décision audacieuse en rappelant Rashford dans le groupe en mars après qu'il ait été écarté par Southgate et banni de Manchester United par Ruben Amorim, alors nouvel entraîneur des Red Devils. La décision a été tournée en dérision par certains supporters de United lassés de Rashford lors de ses derniers mois à Old Trafford, mais Tuchel a eu raison.

    Rashford et Gordon se disputent le poste tandis qu'Eze semble en troisième position car c'est davantage un ailier rentrant, ce qui le rend également plus polyvalent et en fait un joueur d'effectif très utile.