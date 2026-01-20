Classement FIFA : le Maroc entre dans l’histoire, le Sénégal tutoie le top 10 mondial

Finalistes malheureux de la CAN 2025, disputée à domicile, les Lions de l’Atlas n’ont pas soulevé le trophée. Pourtant, leur parcours pèse lourd. Très lourd. Grâce à cette campagne solide, le Maroc grimpe de trois rangs au classement FIFA et atteint la 8e place mondiale.

Jamais la sélection marocaine n’avait figuré aussi haut. Jusqu’ici, sa meilleure référence datait d’avril 1998, avec une 10e position. Même la vague d’enthousiasme née de la demi-finale historique au Mondial 2022 n’avait permis d’aller plus haut que la 11e place. Cette fois, le cap tombe. Et avec panache.

Les hommes de Walid Regragui dépassent plusieurs poids lourds européens, dont la Croatie, l’Allemagne et la Belgique. Une progression qui confirme la régularité marocaine sur la scène internationale, bien au-delà d’un simple exploit ponctuel.