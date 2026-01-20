La CAN 2025 a refermé ses portes dimanche, mais ses répercussions continuent de secouer la planète football. Ce lundi, la FIFA a dévoilé sa nouvelle hiérarchie mondiale des sélections. Plusieurs nations africaines récoltent les fruits d’un tournoi intense, parfois imprévisible, souvent spectaculaire. Un pays marque surtout les esprits en atteignant un sommet inédit.
Classement FIFA : le Maroc entre dans l’histoire, le Sénégal tutoie le top 10 mondial
- AFP
Le Maroc s’offre une place historique dans le Top 10
Finalistes malheureux de la CAN 2025, disputée à domicile, les Lions de l’Atlas n’ont pas soulevé le trophée. Pourtant, leur parcours pèse lourd. Très lourd. Grâce à cette campagne solide, le Maroc grimpe de trois rangs au classement FIFA et atteint la 8e place mondiale.
Jamais la sélection marocaine n’avait figuré aussi haut. Jusqu’ici, sa meilleure référence datait d’avril 1998, avec une 10e position. Même la vague d’enthousiasme née de la demi-finale historique au Mondial 2022 n’avait permis d’aller plus haut que la 11e place. Cette fois, le cap tombe. Et avec panache.
Les hommes de Walid Regragui dépassent plusieurs poids lourds européens, dont la Croatie, l’Allemagne et la Belgique. Une progression qui confirme la régularité marocaine sur la scène internationale, bien au-delà d’un simple exploit ponctuel.
- AFP
Le Sénégal en embuscade après son sacre continental
Vainqueur de la CAN 2025 dimanche face au Maroc après prolongation (1-0), le Sénégal transforme l’essai. Les Lions de la Teranga gagnent sept places et s’installent au 12e rang mondial, juste derrière le Top 10.
Là aussi, il s’agit d’un record national. Longtemps habitué au Top 20 ces dernières années, le Sénégal n’avait encore jamais atteint une telle proximité avec l’élite mondiale. Il devance désormais des nations comme l’Italie et la Colombie, preuve de son poids actuel dans le football international.
- AFP
Nigeria, Algérie, Égypte : l’Afrique avance en bloc
Derrière ce duo de tête africain, le Nigeria s’offre la troisième place continentale. Troisièmes de la CAN 2025, les Super Eagles réalisent la plus forte progression avec un bond de 12 rangs pour atteindre la 26e position mondiale.
L’Algérie suit au 28e rang après un gain de six places. L’Égypte progresse aussi, avec quatre positions gagnées pour se hisser à la 31e place. La Côte d’Ivoire avance de cinq rangs (37e), tandis que le Cameroun effectue une remontée notable de 12 places pour pointer au 45e rang.
- AFP
Des reculs marquants en bas de tableau
Tout le monde ne sourit pas. La Tunisie recule de six places et tombe au 47e rang. Le Gabon glisse encore davantage avec huit positions perdues, désormais 86e.
La Guinée équatoriale paie cher sa CAN ratée. Trois défaites en phase de groupes entraînent une chute de dix places et une sortie du Top 100, avec une 107e position finale.