Egypte - Nigéria : Les Super Eagles décrochent la médaille de bronze (0-0, 2-4, ap.TAB)

Eliminés respectivement par le Sénégal et le Maroc en demi-finale, l’Egypte et le Nigéria avaient un lot de consolation à aller chercher, ce samedi. Les Super Eagles semblaient les plus déterminés à décrocher cette médaille de bronze en début de match avec une première incursion de Moses Simon dans la surface égyptienne (1e). Le Nigéria monopolisait le ballon et il fallait attendre le quart d’heure de jeu pour voir l’Egypte se montrer enfin. Les Pharaons se montraient aussi dangereux avec un centre dangereux de Mohamed Salah bien intercepté par Stanley Nwabali (16e).

Les Egyptiens, emmenés par la star de Liverpool, montaient en puissance et enchainaient les attaques sur les buts nigérians. Mais c’était sans compter sur le réalisme du Nigéria qui faisait trembler les filets sur une tête d’Akor Adams légèrement déviée par Paul Onuachu. Mais les hommes d’Eric Chelle ne passaient pas devant au score, puisque le but était refusé pour une faute d’Onuachu sur Ramy Rabia (35e). Pas de but finalement dans cette première mi-temps entre les deux équipes.