L’Egypte affrontait le Nigéria, samedi, à l’occasion de la petite finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Un choc entre les deux géants de l’Afrique qui a tourné à l’avantage des Super Eagles plus réalises que les Pharaons lors de la séance de tirs au but.
Egypte - Nigéria : Les Super Eagles décrochent la médaille de bronze (0-0, 2-4, ap.TAB)
- AFP
L’Egypte pousse, le Nigéria pas verni
Eliminés respectivement par le Sénégal et le Maroc en demi-finale, l’Egypte et le Nigéria avaient un lot de consolation à aller chercher, ce samedi. Les Super Eagles semblaient les plus déterminés à décrocher cette médaille de bronze en début de match avec une première incursion de Moses Simon dans la surface égyptienne (1e). Le Nigéria monopolisait le ballon et il fallait attendre le quart d’heure de jeu pour voir l’Egypte se montrer enfin. Les Pharaons se montraient aussi dangereux avec un centre dangereux de Mohamed Salah bien intercepté par Stanley Nwabali (16e).
Les Egyptiens, emmenés par la star de Liverpool, montaient en puissance et enchainaient les attaques sur les buts nigérians. Mais c’était sans compter sur le réalisme du Nigéria qui faisait trembler les filets sur une tête d’Akor Adams légèrement déviée par Paul Onuachu. Mais les hommes d’Eric Chelle ne passaient pas devant au score, puisque le but était refusé pour une faute d’Onuachu sur Ramy Rabia (35e). Pas de but finalement dans cette première mi-temps entre les deux équipes.
- AFP
Les Super Eagles plus précis, les Pharaons finissent bredouilles
Au retour des vestiaires, les Super Eagles revenaient avec la même énergie et marquaient à nouveau, mais le buteur Ademola Lookman était signalé hors-jeu (47e). Raphael Onyedika (50e) et Lookman (55e) s’y essayaient encore, mais manquaient de réussite. Acculés, les Pharaons avaient du mal à sortir de leur camp et à déployer leur jeu. Ce n’est que dans le dernier quart d’heure que l’Egypte décidait enfin d'accélérer, mais ne parvenait toujours pas à percer le verrou nigérian.
Les deux équipes ne parvenaient pas à marquer et étaient contraints de se départager lors de la séance des tirs au but. Un exercice qui profitait au Nigéria, auteur de quatre tirs réussis contre deux pour l’Egypte. Les Super Eagles terminent donc sur le podium avec la neuvième petite finale remportée de leur histoire.