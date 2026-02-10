OM, la réponse laconique de Roberto De Zerbi pour son avenir

La saison de l’Olympique de Marseille comporte désormais des rendez-vous cruciaux. Après le déplacement à Brest, l’équipe phocéenne devra négocier un autre choc décisif pour la course au podium contre l’OL le 1er mars. Trois jours plus tard, le quart de finale de la Coupe de France contre Toulouse à domicile constitue une nouvelle étape où la solidité du groupe et le management de Roberto De Zerbi seront mis à l’épreuve. La capacité du coach italien à tirer le meilleur de ses joueurs dans ces confrontations déterminantes pourrait influencer directement sa position sur le banc marseillais.

Le technicien transalpin reste toutefois prudent dans ses déclarations publiques. Même si sa présence à la Commanderie indique qu’il entend poursuivre sa mission, l’incertitude demeure quant à sa pérennité au club, d’après RMC Sport. La direction, les supporters et les médias observent chaque mouvement, chaque choix tactique et chaque réaction du vestiaire. Roberto De Zerbi, fidèle à sa méthode, continue de travailler sereinement tout en attendant que les prochains résultats tracent la suite de sa trajectoire à l’OM.