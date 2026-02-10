Deux jours après la lourde défaite concédée face au Paris Saint-Germain (5-0), l’Olympique de Marseille traverse une période de doutes intenses. L’avenir de Roberto De Zerbi sur le banc phocéen est au centre de toutes les interrogations, et chaque geste du technicien italien est scruté. Ce mardi, la séance à la Commanderie a constitué un premier indicateur. Selon RMC Sport, le coach transalpin a dirigé l’entraînement normalement, sans donner d’indice clair sur sa situation. Entre préparation du prochain match contre Strasbourg et gestion d’un vestiaire encore marqué par les récents revers, la question de sa pérennité reste omniprésente pour les supporters et les médias.
OM, la réponse laconique de Roberto De Zerbi pour son avenir
- AFP
Roberto De Zerbi bien présent à l’entrainement avec l’OM
Malgré l’humiliation subie face au PSG et l’élimination en Ligue des champions contre Bruges (3-0), Roberto De Zerbi affiche une sérénité relative sur le plan du travail quotidien. Sa présence active à l’entraînement témoigne d’un engagement constant auprès de ses joueurs, et il cherche à mesurer leur implication et leur soutien. Le technicien italien sait que la réussite du reste de la saison, avec la réception de Strasbourg samedi prochain et un déplacement à Brest, pourrait peser lourdement sur son avenir. Chaque séance collective devient donc un révélateur de l’état du vestiaire et de la cohésion du groupe.
- Getty Images Sport
Une période charnière pour De Zerbi et l’OM
La saison de l’Olympique de Marseille comporte désormais des rendez-vous cruciaux. Après le déplacement à Brest, l’équipe phocéenne devra négocier un autre choc décisif pour la course au podium contre l’OL le 1er mars. Trois jours plus tard, le quart de finale de la Coupe de France contre Toulouse à domicile constitue une nouvelle étape où la solidité du groupe et le management de Roberto De Zerbi seront mis à l’épreuve. La capacité du coach italien à tirer le meilleur de ses joueurs dans ces confrontations déterminantes pourrait influencer directement sa position sur le banc marseillais.
Le technicien transalpin reste toutefois prudent dans ses déclarations publiques. Même si sa présence à la Commanderie indique qu’il entend poursuivre sa mission, l’incertitude demeure quant à sa pérennité au club, d’après RMC Sport. La direction, les supporters et les médias observent chaque mouvement, chaque choix tactique et chaque réaction du vestiaire. Roberto De Zerbi, fidèle à sa méthode, continue de travailler sereinement tout en attendant que les prochains résultats tracent la suite de sa trajectoire à l’OM.