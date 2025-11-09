Du spectacle, de la folie, des buts, et au final, un message envoyé à la Liga. Le FC Barcelone, piqué au vif par le nul du Real Madrid la veille, a répondu en patron en s'imposant sur la pelouse piégeuse du Celta Vigo (2-4), au terme d'un match débridé et spectaculaire. Porté par un Robert Lewandowski retrouvé et un Lamine Yamal toujours aussi décisif, le Barça a affiché une puissance de frappe terrifiante, mais aussi une fébrilité défensive qui aurait pu lui coûter cher. L'essentiel est là : les Blaugranas recollent à trois points du leader madrilène.
Celta - Barça (2-4) : Le show Lewandowski relance le Barça !
- Getty Images Sport
Une première mi-temps de pure folie
Ce match fut une véritable ode au football offensif, une orgie de buts digne d'une autre époque. Oubliez les calculs tactiques, les deux équipes n'avaient qu'une idée en tête : attaquer. Le Barça a frappé le premier, Lewandowski transformant un penalty obtenu par le VAR pour une main de Marcos Alonso (9e). Mais la joie fut de courte durée. Sur l'action suivante, Rashford manquait un face-à-face, et le Celta punissait en contre par Sergio Correira (11e). Un rythme effréné, un échange coup pour coup.
- AFP
Deux Barça, un seul réalisme
Car ce fut bien le paradoxe de la soirée : le Barça a affiché deux visages. Celui, brillant, d'une attaque de feu capable de faire la différence à tout moment. Et celui, inquiétant, d'une défense désorganisée et constamment prise en défaut sur les transitions galiciennes. Lewandowski, servi par Rashford, redonnait bien l'avantage aux siens (37e), mais Borja Iglesias, cinq minutes plus tard, profitait d'un nouvel errement défensif pour égaliser à nouveau (42e). 2-2. Une parité insensée au vu de la domination catalane.
- AFP
Lamine Yamal, le coup de génie avant la pause
Il fallait bien un éclair de génie pour remettre de l'ordre dans ce chaos. Et cet éclair est venu, comme souvent, du pied gauche de Lamine Yamal. Juste avant la pause, le prodige espagnol, au pressing, récupérait un ballon mal dégagé et envoyait une frappe limpide au ras du poteau pour redonner l'avantage au Barça au meilleur des moments (45e+3). Un but qui récompensait l'abattage d'un joueur qui, en l'absence de Pedri, a pris le moteur de l'équipe en main.
- AFP
Lewandowski, le coup de grâce du "killer"
La seconde période fut, étrangement, plus calme, le Barça s'attachant enfin à contrôler le ballon pour éviter de retomber dans un scénario de folie. Le Celta, émoussé par son pressing intense, ne parvenait plus à inquiéter un Szczesny fébrile. Et c'est logiquement le "killer" polonais qui est venu clore le spectacle. Sur un énième centre de Rashford, Robert Lewandowski s'élevait pour placer une tête croisée imparable, s'offrant un triplé majuscule (73e) et rappelant à tous qu'il restait un neuf de classe mondiale.
- Getty Images Sport
Le Barça se relance
Ce succès, acquis dans un match spectaculaire, est une formidable bouffée d'oxygène pour Hansi Flick et ses hommes. Malgré une expulsion anecdotique de De Jong en fin de match, le Barça a prouvé qu'il avait des ressources offensives exceptionnelles. Si les largesses défensives devront être corrigées, cette victoire permet de repartir en trêve l'esprit léger et de mettre une pression maximale sur le Real Madrid. La course au titre est plus que jamais relancée.