Celta - Barça (2-4) : Le show Lewandowski relance le Barça !

Du spectacle, de la folie, des buts, et au final, un message envoyé à la Liga. Le FC Barcelone, piqué au vif par le nul du Real Madrid la veille, a répondu en patron en s'imposant sur la pelouse piégeuse du Celta Vigo (2-4), au terme d'un match débridé et spectaculaire. Porté par un Robert Lewandowski retrouvé et un Lamine Yamal toujours aussi décisif, le Barça a affiché une puissance de frappe terrifiante, mais aussi une fébrilité défensive qui aurait pu lui coûter cher. L'essentiel est là : les Blaugranas recollent à trois points du leader madrilène.