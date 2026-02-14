CAN 2025, les nouvelles révélations fracassantes sur l'arbitrage de la finale

La polémique a toutefois pris une nouvelle dimension lors du comité exécutif de la Confédération africaine organisé à Dar es Salaam. À cette occasion, Olivier Safari, président du comité des arbitres, aurait reconnu que des consignes particulières avaient été données aux officiels de la rencontre. Selon les informations relayées par le média Winwin et reprises par RMC Sport, ces directives concernaient directement les joueurs sénégalais ayant quitté le terrain pendant la finale de la CAN 2025.

L’intéressé aurait ainsi expliqué : «Chaque joueur sénégalais qui s'est retiré aurait dû être averti immédiatement à son retour sur le terrain, mais nous avons donné des instructions pour ne pas le faire, afin de préserver le match et de ne pas y mettre fin prématurément». Ces propos, s’ils sont confirmés, laissent entendre que l’arbitrage de la finale de la CAN 2025 aurait été influencé par la volonté de garantir la poursuite de la rencontre malgré les tensions.