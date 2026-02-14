CAN 2025, les nouvelles révélations fracassantes sur l'arbitrage de la finale

Un mois après son dénouement, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 continue de susciter interrogations et tensions. Alors que le choc Sénégal - Maroc avait déjà été marqué par des incidents et des sanctions disciplinaires, de nouvelles déclarations liées à l’arbitrage pourraient relancer le débat. Les révélations évoquées lors d’une récente réunion de la Confédération africaine de football jettent une lumière inattendue sur la gestion de la rencontre, remettant au centre des discussions la crédibilité arbitrale de la CAN 2025.
Sénégal - Maroc, une finale toujours entourée de controverses
La CAN 2025 s’était conclue par la victoire du Sénégal face au Maroc après prolongation (1-0), mais la rencontre avait été fortement perturbée par une longue interruption et par la colère de plusieurs joueurs sénégalais ayant momentanément quitté la pelouse. Cet épisode, intervenu après une décision arbitrale controversée concernant un penalty, avait déjà alimenté les critiques autour de l’organisation et de la gestion du match. Dans les semaines suivant la finale, la Confédération africaine de football, dirigée par Patrice Motsepe, avait prononcé plusieurs sanctions disciplinaires à l’encontre des fédérations concernées.
Ainsi, la Fédération sénégalaise avait écopé d’une amende globale de plus de 600 000 dollars, tandis que le sélectionneur Pape Thiaw avait été suspendu pour plusieurs rencontres. Certains joueurs, dont Illiman Ndiaye (deux matchs) et Ismaïla Sarr (deux matchs) avaient également été sanctionnés, confirmant la volonté de l’instance continentale de rappeler les principes de fair-play après les événements ayant marqué la finale de la CAN 2025.
La CAF a interdit à l’arbitre de sanctionner le Sénégal lors de la finale
La polémique a toutefois pris une nouvelle dimension lors du comité exécutif de la Confédération africaine organisé à Dar es Salaam. À cette occasion, Olivier Safari, président du comité des arbitres, aurait reconnu que des consignes particulières avaient été données aux officiels de la rencontre. Selon les informations relayées par le média Winwin et reprises par RMC Sport, ces directives concernaient directement les joueurs sénégalais ayant quitté le terrain pendant la finale de la CAN 2025.
L’intéressé aurait ainsi expliqué : «Chaque joueur sénégalais qui s'est retiré aurait dû être averti immédiatement à son retour sur le terrain, mais nous avons donné des instructions pour ne pas le faire, afin de préserver le match et de ne pas y mettre fin prématurément». Ces propos, s’ils sont confirmés, laissent entendre que l’arbitrage de la finale de la CAN 2025 aurait été influencé par la volonté de garantir la poursuite de la rencontre malgré les tensions.
Une pression grandissante sur la CAF
Ces révélations pourraient avoir des conséquences importantes pour la Confédération africaine de football, déjà sous pression après les incidents ayant marqué la CAN 2025. Plusieurs responsables présents lors de la réunion auraient réclamé une réforme du système arbitral, estimant que la gestion de la finale avait terni l’image de la compétition. La question de la transparence des décisions arbitrales apparaît désormais comme un enjeu central pour l’avenir de la Coupe d’Afrique des Nations.
Du côté des fédérations concernées, les réactions restent attendues, notamment au Maroc où certaines sanctions avaient déjà fait l’objet de contestations. La publication de ces nouvelles informations pourrait raviver les tensions diplomatiques et sportives autour de la CAN 2025. Selon les éléments rapportés par RMC Sport et le média Winwin, la Confédération africaine devra désormais clarifier les circonstances exactes de ces consignes arbitrales afin de restaurer la confiance autour de sa compétition phare, toujours marquée par les débats persistants liés à la finale de la CAN.