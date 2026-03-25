Le Sénégal a déposé un recours officiel contre la décision relative au titre de la CAN après que la CAF a attribué le titre au Maroc

À l'origine de cette bataille juridique se trouvent les dernières minutes chaotiques de la finale disputée en janvier. Dans les dernières secondes du temps additionnel, l'arbitre Jean-Jacques Ndala a accordé un penalty controversé aux hôtes. En signe de protestation furieuse, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a ordonné à son équipe de quitter le terrain, provoquant un retard de 17 minutes. Bien que les joueurs soient finalement revenus sur le terrain et aient remporté la victoire 1-0 en prolongation, l'instance dirigeante est intervenue a posteriori. La CAF a estimé que ce départ constituait une violation flagrante de l'article 82 du règlement du tournoi, déclenchant l'application de l'article 84 qui prévoit l'élimination définitive et une défaite 3-0 pour avoir quitté le terrain sans autorisation.