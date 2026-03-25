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Le Sénégal a déposé un recours officiel contre la décision relative au titre de la CAN après que la CAF a attribué le titre au Maroc
La CAS confirme avoir reçu le recours du Sénégal
Selon un communiqué de presse officiel du TAS, l'organisation a reçu le recours de la FSF concernant la décision de la CAF rendue deux mois après la finale. La décision initiale avait déclaré que le Sénégal avait été déchu du titre de la CAN 2025, attribuant officiellement la victoire 3-0 à l'équipe nationale marocaine. Le pays d'Afrique de l'Ouest cherche désormais à faire annuler complètement cette décision. Il demande officiellement au tribunal de déclarer son équipe vainqueur légitime du tournoi, annulant ainsi le résultat initial et restituant le titre de champion au Sénégal après cette conclusion houleuse.
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La polémique autour de la finale et les règles du jeu
À l'origine de cette bataille juridique se trouvent les dernières minutes chaotiques de la finale disputée en janvier. Dans les dernières secondes du temps additionnel, l'arbitre Jean-Jacques Ndala a accordé un penalty controversé aux hôtes. En signe de protestation furieuse, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a ordonné à son équipe de quitter le terrain, provoquant un retard de 17 minutes. Bien que les joueurs soient finalement revenus sur le terrain et aient remporté la victoire 1-0 en prolongation, l'instance dirigeante est intervenue a posteriori. La CAF a estimé que ce départ constituait une violation flagrante de l'article 82 du règlement du tournoi, déclenchant l'application de l'article 84 qui prévoit l'élimination définitive et une défaite 3-0 pour avoir quitté le terrain sans autorisation.
Demande de report des délais formulée par la fédération
Le recours comprend également une demande immédiate de suspension du délai imparti pour le dépôt d'un mémoire complet. Le Sénégal réclame cette suspension jusqu'à ce que les motifs complets de la décision soient communiqués, la décision initiale du 17 mars n'ayant qu'un caractère exécutoire. Selon les règles de procédure habituelles, l'appelant dispose généralement de 20 jours pour déposer ses arguments juridiques, les intimés se voyant accorder 20 jours supplémentaires pour présenter leur défense. Dans un communiqué, la fédération sénégalaise a qualifié cette décision d’« inique, sans précédent et inacceptable », affirmant qu’elle jette un grave discrédit sur le football africain, ce qui a motivé ce recours procédural spécifique en attendant un verdict pleinement motivé.
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Le directeur général promet une résolution rapide
Un tribunal arbitral sera bientôt constitué afin d’examiner attentivement cette affaire. Compte tenu des délais et de l’intérêt public, Matthieu Reeb, directeur général du TAS, a publié une déclaration complète concernant ce litige. Il a déclaré : « Le TAS est parfaitement équipé pour résoudre ce type de litige, avec l’aide d’arbitres experts et indépendants. Nous comprenons que les équipes et les supporters sont impatients de connaître la décision finale, et nous veillerons à ce que la procédure d'arbitrage se déroule aussi rapidement que possible, tout en respectant le droit de toutes les parties à un procès équitable. » La procédure restera strictement confidentielle tant qu'elle sera en cours.