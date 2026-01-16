CAN 2025, le message poignant d'Habib Beye au Sénégal avant le Maroc

Avant de vibrer pour le Sénégal, Habib Beye aura une autre priorité. L’entraîneur du Stade Rennais sera sur le banc pour la réception du Havre, dimanche à 17h15, dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Mais une fois cette mission accomplie, Habib Beye sait déjà comment se déroulera sa soirée. À 20h, direction la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, disputée à Rabat.

Présent en conférence de presse vendredi, Habib Beye n’a pas caché son enthousiasme. « C’est la finale que tout le monde voulait. En tous les cas que moi je voulais. Je l’avais annoncé avant la CAN », a confié l’ancien latéral droit, fort de 45 sélections avec les Lions de la Téranga.

