CAN 2025, le message poignant d'Habib Beye au Sénégal avant le Maroc

A deux jours de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, Habib Beye a adressé un message aux Lions de la Téranga, vendredi.

À Rabat, l’Afrique du football s’apprête à vivre un moment rare. Dimanche soir, le Sénégal et le Maroc s’affronteront en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, dans un duel qui dépasse le simple cadre sportif. Ancien international sénégalais devenu entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye suivra cette rencontre avec une émotion toute particulière. Entre devoir professionnel et attachement viscéral à sa nation, Habib Beye incarne cette passerelle entre passé et présent, entre le banc d’un club européen et les rêves continentaux des Lions de la Teranga.

    Habib Beye avait prédit la finale de la CAN 2025

    Avant de vibrer pour le Sénégal, Habib Beye aura une autre priorité. L’entraîneur du Stade Rennais sera sur le banc pour la réception du Havre, dimanche à 17h15, dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Mais une fois cette mission accomplie, Habib Beye sait déjà comment se déroulera sa soirée. À 20h, direction la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, disputée à Rabat.

    Présent en conférence de presse vendredi, Habib Beye n’a pas caché son enthousiasme. « C’est la finale que tout le monde voulait. En tous les cas que moi je voulais. Je l’avais annoncé avant la CAN », a confié l’ancien latéral droit, fort de 45 sélections avec les Lions de la Téranga.

    Habib Beye met en garde le Sénégal contre le Maroc

    Habib Beye, fidèle à son approche mesurée, n’a pas sombré dans l’euphorie. Tout en rappelant que le Sénégal disputera sa troisième finale lors des quatre dernières éditions de la CAN, Habib Beye a insisté sur la solidité de l’adversaire marocain. « Le Maroc a disputé une demi-finale de Coupe du monde (en 2022). On est face à deux énormes équipes du continent africain. Cette finale est logique. L’équipe du Maroc va être soutenue. »

    L’ancien défenseur sénégalais a également souligné un élément psychologique clé. « Elle n’a pas joué de finale depuis 2004. En termes d’expérience ce sera nouveau. Il peut y avoir une pression populaire. Est-ce que ça va se jouer à l’expérience ? En tout cas ce sera une finale très intéressante. » Pour Habib Beye, la CAN 2025 se jouera autant dans les têtes que sur le terrain.

    Beye rêve d’une deuxième étoile pour le Sénégal

    Derrière l’analyse tactique, Habib Beye a laissé transparaître l’émotion. À l’heure où le Sénégal vise un deuxième sacre continental après celui décroché en 2021, le technicien rennais a formulé un vœu clair. « Je souhaite qu’on puisse mettre une 2eme étoile au-dessus de notre drapeau parce que je pense qu’on le mérite au vu des dernières années mais il y aura en face de nous un adversaire qui le voudra autant que nous, voire plus que nous parce qu’ils jouent à domicile. » Ces mots traduisent l’attachement profond d’Habib Beye à cette génération sénégalaise, qui s’est installée durablement parmi les références du football africain.

    Habib Beye devra pourtant mettre de côté certaines affections personnelles le temps de cette finale. À Rennes, il côtoie le jeune défenseur marocain Abdelhamid Aït-Boudlal, qu’il apprécie particulièrement. Mais dimanche soir, les sentiments seront clairs. « Je ne souhaite rien à Abdelhamid à part de le revoir et de lui faire un gros câlin quand il reviendra. Mais rien de plus. » Avec un sourire, Habib Beye a conclu sans ambiguïté : « Ma patrie est bien trop importante. » Une phrase simple, mais lourde de sens, à l’image de cette finale de la CAN 2025 qui promet d’entrer dans l’histoire.

