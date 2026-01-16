CAN 2025, le message poignant d'Habib Beye au Sénégal avant le Maroc

À Rabat, l’Afrique du football s’apprête à vivre un moment rare. Dimanche soir, le Sénégal et le Maroc s’affronteront en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, dans un duel qui dépasse le simple cadre sportif. Ancien international sénégalais devenu entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye suivra cette rencontre avec une émotion toute particulière. Entre devoir professionnel et attachement viscéral à sa nation, Habib Beye incarne cette passerelle entre passé et présent, entre le banc d’un club européen et les rêves continentaux des Lions de la Teranga.
