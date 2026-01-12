CAN 2025, l'Algérie réclame des comptes et s'en remet à la FIFA

L’Algérie abordait la CAN 2025 avec un esprit de revanche. Après deux éliminations précoces lors des éditions précédentes, les Fennecs voulaient redorer leur blason. Installée au Maroc, l’Algérie a parfaitement lancé sa compétition avec trois succès en phase de groupes. Ces victoires consécutives ont replacé l’Algérie parmi les candidats crédibles au titre, même si certaines séquences de jeu ont parfois révélé des fragilités encore présentes.

En huitièmes de finale, l’Algérie a confirmé son caractère. Opposée à une RD Congo réputée solide, la sélection algérienne a dû puiser dans ses ressources jusqu’aux prolongations. C’est finalement Adil Boulbina qui a fait chavirer tout un peuple grâce à une frappe décisive, quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Un moment fondateur dans cette CAN 2025 pour l’Algérie.