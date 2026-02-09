CAN 2025 : "Irrespectueux", Illiman Ndiaye fracasse Brahim Diaz

Lors de cette finale disputée à Rabat, Illiman Ndiaye a assisté en direct à l’instant où Brahim Diaz a tenté une panenka à la dernière minute du temps réglementaire, un choix qui a profondément marqué les acteurs du match. L’échec de cette tentative a offert un avantage psychologique au Sénégal, et Illiman Ndiaye reconnaît que l’action de Brahim Diaz a joué un rôle déterminant dans la dynamique émotionnelle précédant la prolongation.

Revenant sur cet épisode, Illiman Ndiaye a expliqué que le geste de Brahim Diaz avait surpris plusieurs joueurs sur la pelouse.Dans un entretien accordé au Times, Illiman Ndiaye a déclaré : « J’ai trouvé ça un peu irrespectueux ». Il a ensuite ajouté : « Je ne dis pas qu’il voulait nous manquer de respect, mais c’était soit ça, soit il voulait se comporter comme une star après tout ce qui venait de se passer. » Ces propos illustrent la perception sénégalaise de la tentative de Brahim Diaz dans un moment décisif.