La finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 continue d’alimenter les discussions, plusieurs semaines après la victoire sénégalaise. Interrogé The Times, Illiman Ndiaye est revenu sur l’action décisive impliquant Brahim Diaz, un moment qui a marqué le tournant psychologique de la rencontre. Les propos d’Illiman Ndiaye, directement liés au geste tenté par Brahim Diaz, éclairent l’état d’esprit du vestiaire sénégalais au moment clé de la rencontre et révèlent la perception interne d’une tentative jugée risquée dans un contexte de pression maximale.
CAN 2025 : "Irrespectueux", Illiman Ndiaye fracasse Brahim Diaz
Brahim Diaz voulait humilier le Sénégal, selon Illiman Ndiaye
Lors de cette finale disputée à Rabat, Illiman Ndiaye a assisté en direct à l’instant où Brahim Diaz a tenté une panenka à la dernière minute du temps réglementaire, un choix qui a profondément marqué les acteurs du match. L’échec de cette tentative a offert un avantage psychologique au Sénégal, et Illiman Ndiaye reconnaît que l’action de Brahim Diaz a joué un rôle déterminant dans la dynamique émotionnelle précédant la prolongation.
Revenant sur cet épisode, Illiman Ndiaye a expliqué que le geste de Brahim Diaz avait surpris plusieurs joueurs sur la pelouse.Dans un entretien accordé au Times, Illiman Ndiaye a déclaré : « J’ai trouvé ça un peu irrespectueux ». Il a ensuite ajouté : « Je ne dis pas qu’il voulait nous manquer de respect, mais c’était soit ça, soit il voulait se comporter comme une star après tout ce qui venait de se passer. » Ces propos illustrent la perception sénégalaise de la tentative de Brahim Diaz dans un moment décisif.
Illiman Ndiaye ne comprend toujours pas le choix de Brahim Diaz
Avec le recul, Illiman Ndiaye estime que la situation sportive rendait la décision particulièrement difficile à comprendre, car Brahim Diaz disposait d’une opportunité unique d’offrir le titre à son pays. Selon Illiman Ndiaye, la responsabilité liée à un tel instant impose généralement un choix plus pragmatique, d’autant que le joueur du Real Madrid évoluait dans un contexte de tension extrême après plusieurs interruptions de jeu.
L’attaquant sénégalais a également reconnu que ce moment a renforcé la confiance de son équipe, convaincue que l’élan psychologique basculait alors en sa faveur. Illiman Ndiaye a ainsi confié que l’échec de Brahim Diaz avait contribué à installer une certitude progressive dans l’esprit des Lions de la Teranga, persuadés que la rencontre pouvait désormais tourner en leur faveur avant même le début de la prolongation.
Brahim Diaz a redonné confiance au Sénégal face au Maroc
En évoquant l’action avec davantage de recul, Illiman Ndiaye a souligné l’importance symbolique de cette occasion manquée, rappelant que Brahim Diaz se trouvait à quelques secondes d’inscrire une action historique pour son pays. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a expliqué que la pression liée à un tel contexte rendait la tentative particulièrement audacieuse, tant pour le joueur que pour l’équipe adverse qui observait la scène.
L’international sénégalais a finalement résumé son sentiment en ces termes : « Vous êtes à quelques minutes de devenir le roi de votre pays. Ils n’avaient pas gagné depuis tant d’années (le dernier titre du Maroc à la CAN remonte à 1976, ndlr) et il vous suffisait de marquer le but. Je ne comprends donc pas pourquoi il a fait ça, mais je suis content qu’il l’ait fait. Je pense qu’après ça, nous savions que nous allions gagner ». Depuis cette finale, les déclarations d’Illiman Ndiaye sur Brahim Diaz continuent d’alimenter les analyses autour de ce tournant majeur du tournoi.