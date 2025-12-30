CAN 2025 - Algérie : compétition terminée pour une star blessée ?

Le premier signal d’alarme a retenti face au Burkina Faso. Victime d’un choc appuyé, Jaouen Hadjam a quitté la pelouse très tôt, la cheville douloureuse, laissant craindre une blessure sérieuse. L’image a glacé le banc algérien. Les examens ont toutefois calmé les esprits. Le diagnostic évoque une entorse légère, sans atteinte ligamentaire.

La durée d’indisponibilité se limiterait à environ une semaine. Un délai contraignant, mais pas rédhibitoire. Dans ce contexte, un retour reste envisageable dès les huitièmes de finale. Le staff garde donc un espoir mesuré, conscient qu’une rechute ferait basculer ce dossier du mauvais côté.

