C1 : le PSG qualifié directement pour les 8es de finale si...

Ce mercredi soir, à 21 heures, le PSG accueille Newcastle au Parc des Princes avec un objectif clair : éviter les barrages et rejoindre directement les huitièmes de finale. Avec 13 points au compteur, le tenant du titre occupe la sixième place de la phase de ligue. Une position confortable, mais encore fragile.

Battus lors de leur récente sortie européenne sur la pelouse du Sporting Lisbonne (2-1), les joueurs de Luis Enrique veulent finir le travail devant leur public. Une victoire placerait Paris dans une situation presque idéale, sans pour autant rendre le verdict totalement définitif.