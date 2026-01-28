À l’heure de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain se retrouve dans une situation à la fois favorable et piégeuse. Sixièmes avant de recevoir Newcastle, les Parisiens peuvent viser une qualification directe… sans que tout ne dépende uniquement de leurs crampons.
C1 : le PSG qualifié directement pour les 8es de finale si...
Le PSG à un pas des huitièmes, sans garantie absolue
Ce mercredi soir, à 21 heures, le PSG accueille Newcastle au Parc des Princes avec un objectif clair : éviter les barrages et rejoindre directement les huitièmes de finale. Avec 13 points au compteur, le tenant du titre occupe la sixième place de la phase de ligue. Une position confortable, mais encore fragile.
Battus lors de leur récente sortie européenne sur la pelouse du Sporting Lisbonne (2-1), les joueurs de Luis Enrique veulent finir le travail devant leur public. Une victoire placerait Paris dans une situation presque idéale, sans pour autant rendre le verdict totalement définitif.
Une victoire presque décisive, mais pas totalement
Grâce à une différence de buts très favorable (+10), le PSG disposerait d’un matelas conséquent en cas de succès face aux Magpies ce soir. Dans ce scénario, une place dans le top 8 deviendrait quasi certaine, sauf improbable enchaînement de résultats défavorables ailleurs en Europe.
Même sans s’imposer, Paris conserverait des chances sérieuses de qualification directe. Le règlement laisse encore la porte entrouverte en cas de nul, voire de défaite, à condition que certains concurrents directs trébuchent lors de cette ultime soirée où toutes les rencontres se disputent en simultané.
Les scénarios précis qui ouvrent la voie directe
Plusieurs combinaisons permettent au PSG de rejoindre les huitièmes sans passer par les barrages :
- En cas de victoire contre Newcastle : Paris valide presque son billet si au moins quatre des neuf conditions suivantes sont réunies : le Real Madrid ne gagne pas à Benfica ; Liverpool, Tottenham, Chelsea, Barcelone, le Sporting, Manchester City, l’Atlético de Madrid ou l’Atalanta Bergame sont battus.
- En cas de match nul : il faut que l’Inter Milan et Dortmund fassent match nul, ou que l’Inter perde par six buts d’écart, et que cinq des huit équipes suivantes ne gagnent pas : Tottenham, Chelsea, Barcelone, le Sporting, Manchester City, l’Atlético de Madrid, l’Atalanta Bergame, la Juventus. Si l’Inter s’impose face à Dortmund, six conditions deviennent nécessaires au lieu de cinq.
- En cas de défaite : Paris doit espérer n’être dépassé que par une seule équipe parmi Chelsea, Barcelone, Sporting, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta Bergame, Inter Milan, Juventus, Dortmund, Galatasaray et Qarabag.
Un enjeu stratégique pour la suite de la compétition
Accrocher le top 8 permettrait au PSG d’éviter un tour supplémentaire, comme l’an dernier lors de la large double confrontation contre Brest (10-0 au total), avant un sacre historique trois mois plus tard. Autre avantage non négligeable : les équipes du top 4 recevront au retour jusqu’en quarts de finale, tandis que les deux premiers conserveront ce privilège jusqu’en demi-finales. Luis Enrique et ses hommes savent ce qui les attend.