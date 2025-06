Bourreau de Man United, futur talent du Barça : à la découverte de Roony Bardghji

Destiné à marcher sur les traces de son célèbre homonyme, la pépite suédoise a tout pour devenir une future star du football mondial.

« Roony ! Roony ! Roony ! » On se serait cru aux grandes heures de Wayne Rooney à Old Trafford. Pourtant, en ce soir de novembre 2023, le chant qui descendait des tribunes du Parken Stadium n'était pas un hommage à la légende de Manchester United. C'était bien plus subtil : avec une certaine poésie, les supporters de Copenhague raillaient leurs prestigieux invités tout en acclamant leur nouveau héros.

Quelques instants plus tôt, Roony Bardghji venait d'inscrire d'une frappe surpuissante le but de la victoire contre les triples champions d'Europe. Il avait alors 17 ans et 359 jours. En un éclair, l'adolescent se retrouvait propulsé sous le feu des projecteurs, entrant par la même occasion dans l'histoire.

Le nom de Rooney est déjà gravé dans le grand livre du football, mais son quasi-homonyme semble bien parti pour écrire sa propre légende. Depuis son exploit retentissant face aux Red Devils, son chemin vers les sommets a été semé d'embûches. Une fragilité au genou qui aurait d'ailleurs refroidi les ardeurs de l'Olympique de Marseille, un temps intéressé avant de se retirer discrètement de la course. Malgré cela, un avenir radieux à Barcelone lui tend néanmoins les bras.

Le champion d'Espagne en titre a en effet conclu un accord pour s'offrir Bardghji pour un montant dérisoire de 2,5 millions d'euros, le joueur entrant dans les derniers mois de son contrat à Copenhague. Et ce, malgré ses déclarations d'amour un peu gênantes pour le Real Madrid plus tôt dans sa carrière. Au moins, il a affirmé vouloir imiter Lionel Messi plutôt qu'un des Galacticos. De toute façon, tout sera pardonné s'il met le feu au Camp Nou sous le maillot blaugrana.