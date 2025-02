Benzema et Ronaldo : un duel au sommet pour le titre de meilleur buteur

C. Ronaldo

Karim Benzema et Cristiano Ronaldo sont au cœur d’un duel rugueux au sommet de la Saudi Pro League.

Depuis leur arrivée en Saudi Pro League, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ne cessent d'impressionner. Les deux anciens coéquipiers du Real Madrid rivalisent désormais sous les couleurs d'Al-Ittihad et Al-Nassr, se livrant une bataille acharnée pour le titre de meilleur buteur du championnat saoudien. Malgré leurs performances exceptionnelles, Benzema reste fidèle à son état d'esprit collectif et insiste sur l'importance des victoires plutôt que des statistiques individuelles. Retour sur cette lutte entre deux légendes du football.