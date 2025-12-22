Coupe de France : pourquoi les matchs du PSG et de l’OM sont décalés

Le tirage au sort à peine digéré, la Coupe de France entre déjà dans le concret. Ce lundi midi, la Fédération française de football a levé le voile sur la programmation complète des 16es de finale. Si la majorité des rencontres se disputera sur le week-end, deux affiches attirent particulièrement l’attention : celles du PSG et de l’OM, toutes deux décalées. Un choix loin d’être anodin.
Une programmation étalée sur quatre jours
La FFF a opté pour un calendrier large afin d’offrir une exposition maximale à chaque rencontre. Neuf matchs ouvriront le bal dès le samedi 10 janvier, répartis sur trois créneaux : 15h30, 18h et 21h. Tous seront diffusés en direct sur beIN Sports.
Le diffuseur « mettra en place un multiplex autour de deux matchs : Orléans (Nat.)-Monaco (L1) et Avranches (N2)-Strasbourg (L1) », précise la Fédération, qui rappelle que « l’équipe normande ayant signé l’exploit des 32es de finale en éliminant Brest ».
Dimanche chargé et affiche en prime time
Le dimanche concentrera quatre rencontres supplémentaires. Un multiplex débutera à 18 heures, avant une affiche très attendue en soirée. Lille recevra Lyon à 21 heures, un duel entre candidats sérieux à une longue aventure dans la compétition.
Cette répartition permet à la Coupe de France de conserver son identité tout en répondant aux impératifs télévisuels. Mais les cas du PSG et de l’OM nécessitaient un traitement particulier.
Le PSG contraint par le Trophée des champions
Le choc entre le PSG et le Paris FC, qui vont se croiser plus tôt, notamment le 04 janvier en Ligue 1, n’a pas trouvé sa place le week-end. La raison se situe bien au-delà de l’Hexagone. Les Parisiens disputent le Trophée des champions au Koweït le jeudi 8 janvier face à l’Olympique de Marseille.
Engagé dans ce rendez-vous, le club de la capitale jouera donc son 16e de finale le lundi 12 janvier à 21h10. Un délai jugé nécessaire pour préserver la récupération des joueurs de Luis Enrique.
L’OM et Bayeux, un contexte logistique particulier
Pour sa part, l’Olympique de Marseille entrera en lice le lendemain, le mardi 13 janvier à 21 heures, face à Bayeux, pensionnaire de Régional 1. Là encore, le décalage s’explique. Le stade Henry Jeanne, limité à 3 400 places, ne peut pas accueillir l’événement. La rencontre devrait donc se tenir à Caen.
Pour le petit poucet normand, l’attente reste immense. Son président se montre déjà enthousiaste à l’idée de voir ses joueurs défier l’OM dans un cadre exceptionnel.
Un tirage des 8es déjà programmé
Enfin, la FFF a confirmé que le tirage au sort des 8es de finale aura lieu le mardi 13 janvier, en direct sur beIN Sports, juste avant le coup d’envoi de Bayeux - Marseille. Une manière de prolonger la magie de la Coupe.