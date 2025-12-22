Coupe de France : pourquoi les matchs du PSG et de l’OM sont décalés

La FFF a opté pour un calendrier large afin d’offrir une exposition maximale à chaque rencontre. Neuf matchs ouvriront le bal dès le samedi 10 janvier, répartis sur trois créneaux : 15h30, 18h et 21h. Tous seront diffusés en direct sur beIN Sports.

Le diffuseur « mettra en place un multiplex autour de deux matchs : Orléans (Nat.)-Monaco (L1) et Avranches (N2)-Strasbourg (L1) », précise la Fédération, qui rappelle que « l’équipe normande ayant signé l’exploit des 32es de finale en éliminant Brest ».