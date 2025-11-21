Barça, la sortie fracassante de Hansi Flick sur Lionel Messi et son avenir

Ces derniers jours, Lionel Messi a provoqué un véritable séisme médiatique après sa visite discrète du nouveau Camp Nou, immortalisée par une photo devenue virale. Dans la foulée, les supporters, la presse catalane et toute l’Espagne se sont engagés dans un débat passionné sur un possible comeback. Hansi Flick, pourtant habitué à gérer la pression, s’est retrouvé au centre des questions sur la possibilité d’entraîner Lionel Messi dans un futur plus ou moins proche. Confronté à l’emballement général, Hansi Flick a préféré réagir avec pragmatisme, refusant de se lancer dans des projections irréalistes sur l’avenir de Lionel Messi au Barça.

L’origine de cette effervescence réside dans un simple message posté par Lionel Messi sur Instagram, où le champion du monde a écrit : "J'espère qu'un jour je pourrai revenir, et pas seulement pour faire mes adieux en tant que joueur, comme je n'ai jamais pu le faire..." Une phrase largement relayée qui a ravivé la frustration laissée par son départ en 2021. À l’époque, Lionel Messi avait disputé son dernier match au Camp Nou le 16 mai 2021 contre le Celta Vigo, avant de faire ses adieux en larmes le 8 août. Depuis, Joan Laporta répète vouloir organiser un hommage digne de ce nom, même si le président n’était pas informé de cette visite surprise.