Barça, la sortie fracassante de Hansi Flick sur Lionel Messi et son avenir

L’entraineur du Barça, Hansi Flick, a évoqué, vendredi, la possibilité d’entrainer Lionel Messi en Catalogne à l’avenir.

La simple apparition de Lionel Messi au nouveau Camp Nou a suffi pour enflammer la Catalogne et relancer des spéculations insensées sur un retour que beaucoup n’osaient plus imaginer. Face à cette agitation, Hansi Flick, au centre des interrogations, a dû répondre clairement à une rumeur devenue virale. Entre logique, prudence et franchise, l’entraîneur du Barça a livré une mise au point qui éclaire la situation autour de Lionel Messi et refroidit un scénario qui avait pourtant fait rêver toute l’Espagne. Son message ferme mérite désormais d’être analysé.

