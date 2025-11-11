Messi de retour au Camp Nou !

Dans une publication sur Instagram, il a expliqué qu'il espérait y revenir un jour. Fait notable, il l'a fait sans en avoir informé le club.

La superstar argentine avait quitté le club en larmes en 2021 après que Barcelone ait retiré son offre de prolongation de contrat le jour même où celle-ci devait être signée. C'était la première fois qu'il retournait dans le stade où il n'avait pas eu l'occasion de faire ses adieux aux supporters. Publiant plusieurs photos du Camp Nou, actuellement en rénovation et qui a accueilli son premier événement depuis le début des travaux vendredi, Messi a laissé le message suivant :

« Hier soir, je suis retourné dans un lieu qui me manque profondément. Un lieu où j'étais immensément heureux, où vous m'avez fait me sentir mille fois plus heureux que quiconque. J'espère pouvoir revenir un jour, et pas seulement pour dire adieu en tant que joueur, comme je n'en ai jamais eu l'occasion… »

Le FC Barcelone ignorait la visite de Messi au Camp Nou.

Alors que les cadres du club étaient à Vigo pour assister à la victoire 4-2 du Barça contre le Celta Vigo dimanche soir, Messi a pu accéder au stade à leur insu. Cette visite surprise n'était pas prévue par le club et, comme l'explique Diario AS, Messi s'est présenté au stade sans prévenir et a demandé l'autorisation d'entrer au personnel de sécurité de l'entreprise de construction Limak. Après consultation avec le FC Barcelone et obtention de son accord, Messi a été autorisé à entrer.

Le fait que Messi soit retourné au Camp Nou à l'insu du club a entraîné l'absence du président Joan Laporta, empêchant ainsi le club de tirer profit de sa présence en termes de marketing ou de relations publiques. La star de l'Inter Miami et de l'Argentine reproche à Laporta son départ du FC Barcelone, l'accusant d'avoir été hypocrite dans ses tentatives pour le retenir. Le président sortant avait pourtant axé sa campagne électorale sur la promesse de conserver Messi au club.