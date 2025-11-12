Lamine Yamal, l'explication finale

Karanka a balayé toute spéculation suggérant des tensions accrues entre les deux instances, affirmant que la communication avec les Catalans était « excellente ».

[caption id="attachment_10261142" align="aligncenter" width="1280"]L'Espagne et Luis de la Fuente sous le choc après l'exclusion de Yamal[/caption]

L'équipe nationale espagnole et son sélectionneur, Luis de la Fuente, ont subi un coup dur mardi matin avec l'exclusion de Yamal de la sélection espagnole pour les prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde contre la Géorgie et la Turquie, les 15 et 18 novembre. La superstar du FC Barcelone a subi une thérapie invasive par radiofréquence pour soigner sa pubalgie. Son absence devrait durer entre sept et dix jours.

L'intervention médicale subie par Yamal a « surpris » la Fédération espagnole de football (RFEF), qui a déclaré dans un communiqué officiel que « l'intervention a été réalisée sans notification préalable au staff médical de l'équipe nationale, lequel n'a été informé des détails que par un rapport reçu à 22h40 la veille au soir ».

Mardi, De la Fuente a partagé ses réflexions et s'est dit perplexe face à la situation. « Il y a des procédures qui échappent au contrôle de la Fédération », a-t-il déclaré à RNE. « C'est comme ça, il faut l'accepter. Je n'ai jamais vécu une telle situation. Je ne pense pas que ce soit normal. Cela nous a tous surpris. On n'a aucune information, on ne connaît aucun détail, et en plus, c'est un problème de santé, alors forcément, on est surpris. »

Le directeur de la Fédération espagnole de football confirme qu'il n'y a pas de colère suite au départ de Yamal.

Karanka, directeur sportif de la RFEF, a minimisé l'importance du départ surprise de Yamal de l'équipe d'Espagne. Il a assuré que la communication entre la fédération et tous les clubs était excellente, ajoutant qu'il était dans l'intérêt de Yamal de se concentrer sur sa convalescence.

« Une gêne ? Ce n'est plus mon problème, c'est aux médecins de s'en occuper », a-t-il déclaré. « Je l'ai toujours dit, encore hier, la communication avec tous les clubs a été fantastique. J'étais en contact avec Deco jusqu'à ce matin, lorsque la décision a été prise. Et cela a été fait pour le bien du garçon, afin qu'il se rétablisse au plus vite. Plus il sera performant en club, meilleur il sera pour l'équipe nationale. Le sélectionneur était avec lui hier soir et ce matin, avant qu'il ne soit écarté de la sélection. »

« Nous étions ravis car Lamine retrouvait son meilleur niveau ; il a fait un excellent match contre le Club Bruges et a marqué à Vigo l'autre jour. Nous avions hâte de le revoir jouer, mais il a encore quelques petits pépins physiques et ce que nous souhaitons, aussi bien la sélection que le Barça, c'est qu'il redevienne le joueur qui nous a éblouis il n'y a pas si longtemps. »