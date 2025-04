Barça - Betis (1-1), le Barça rate le coche après la défaite du Real !

FC Barcelone vs Bétis Séville

Douche froide à Montjuïc. Le Barça tenu en échec par le Betis (1-1) et manque l'occasion de distancer encore plus le Real. Rageant pour les Blaugrana.

Quelle occasion manquée de plier, peut-être définitivement, la Liga ! Alors que le Real Madrid venait de chuter à Valence, offrant au Barça une chance en or de prendre six points d'avance, le leader a calé à domicile. Tenu en échec (1-1) sur sa pelouse de Montjuïc par un Real Betis valeureux, le FC Barcelone ne profite qu'à moitié de l'aubaine. L'avance passe à quatre points, certes, mais un goût d'inachevé et de frustration domine après ce rendez-vous manqué avec le K.O.