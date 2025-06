Luis Enrique lâche une bombe avant Botafogo : son Ballon d’Or idéal n’est pas celui que vous croyez…

La tournée californienne du PSG prend des airs de road‑movie. Entre Irvine et Pasadena, les champions d’Europe enchaînent entraînements musclés, trajets express et conférences brûlantes. Jeudi, au Rose Bowl Stadium, Luis Enrique a tenu le micro. Le coach s’est ouvert sur l’état de son groupe, la menace brésilienne et, surtout, le duel très commenté entre Vitinha et Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or 2025.