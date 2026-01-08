Bagarre avec un joueur, critiques envers Man United… les dessous du limogeage de Ruben Amorim

L’éviction de Ruben Amorim, officialisée lundi, n’a rien d’un simple choix sportif. Derrière cette décision expéditive se cache une accumulation de tensions, de désaccords profonds et d’épisodes internes qui ont fini par rendre la situation intenable à Old Trafford.

Avant même l’annonce officielle, le climat s’était nettement dégradé. Depuis plusieurs semaines, le technicien portugais avançait sur une ligne de crête, fragilisé par ses prises de position publiques et des relations de plus en plus tendues avec sa direction.