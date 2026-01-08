Ruben Amorim Manchester UnitedGetty
Patrick Tchanhoun

Bagarre avec un joueur, critiques envers Man United… les dessous du limogeage de Ruben Amorim

Tout semblait tenir encore. Puis tout s’est fissuré. À Manchester United, le départ de Ruben Amorim cache une suite d’épisodes beaucoup plus lourds qu’il n’y paraît.

L’éviction de Ruben Amorim, officialisée lundi, n’a rien d’un simple choix sportif. Derrière cette décision expéditive se cache une accumulation de tensions, de désaccords profonds et d’épisodes internes qui ont fini par rendre la situation intenable à Old Trafford.

Avant même l’annonce officielle, le climat s’était nettement dégradé. Depuis plusieurs semaines, le technicien portugais avançait sur une ligne de crête, fragilisé par ses prises de position publiques et des relations de plus en plus tendues avec sa direction.

    Une rupture consommée avec la direction

    Tout s’est accéléré lundi matin. Convoqué à 9h30, Ruben Amorim s’est présenté à une réunion avec Omar Berrada, directeur exécutif, et Jason Wilcox, directeur du football. Trente minutes plus tard, l’histoire prenait fin. Le message fut clair, direct, sans détour. Amorim a récupéré quelques affaires au centre d’entraînement de Carrington avant de quitter les lieux, sans chercher à prolonger l’échange.

    Cette décision rapide trouve sa source dans une réunion très animée tenue le vendredi précédent avec Wilcox. Les désaccords ne dataient pas d’hier. Amorim critiquait ouvertement la politique de recrutement du club, une ligne rouge que la direction n’a jamais digérée.

    Système de jeu et mercato : des désaccords profonds

    Le conflit ne se limitait pas aux mots. Amorim refusait de modifier son organisation défensive. Jason Wilcox, soutenu par Sir Jim Ratcliffe, souhaitait un retour à une défense à trois. Le Portugais n’a jamais cédé.

    Autre point de fracture : le mercato estival. Quatre profils proposés par Amorim - Emiliano Martinez, Ollie Watkins, Nuno Mendes et Geovany Quenda - n’ont pas été retenus par la direction sportive. Une décision mal vécue par le technicien, qui y voyait un manque de confiance et de cohérence.

    Une altercation révélatrice au sein du vestiaire

    Les tensions ne concernaient pas uniquement les bureaux. Selon The Athletic, un épisode survenu en décembre a marqué un tournant. Lors d’un entraînement, le ton serait monté entre Amorim et Lisandro Martinez, au point d’en venir aux mains.

    De retour après une grave blessure aux ligaments d’un genou, l’Argentin estimait mériter une place de titulaire. Frustré, il aurait exprimé son mécontentement de façon "intense". Amorim, loin de s’en offusquer, aurait perçu cette réaction comme un signe d’engagement. Preuve de cette lecture : Martinez a débuté dès le match du lendemain de Noël face à Newcastle et a porté le brassard de capitaine lors des deux dernières rencontres du coach.

    Un intérim déjà en place

    Après le départ d’Amorim, Darren Fletcher a pris les commandes à titre provisoire. Il a dirigé mercredi le match nul contre Burnley (2-2), marqué par un doublé de Benjamin Sesko, recrue onéreuse jusque-là en difficulté sous Amorim.

