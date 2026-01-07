Manchester United : Comment Amorim a su que ses joueurs n'étaient pas des gagnants

Le Portugais a été limogé par les Red Devils en début de semaine, mettant fin à un passage de 14 mois à la tête de l'équipe qui s'est avéré désastreux. Si Manchester United occupe actuellement la sixième place de Premier League, le technicien de 40 ans aurait déjà fait part de ses inquiétudes quant à l'état critique du club.

Amorim lance une pique à Manchester United

Suite au match nul 1-1 de United à Leeds United dimanche, Amorim a insisté sur le fait qu'il était le « manager et non l'entraîneur » du club, tout en semblant s'en prendre à la direction pour son ingérence.

Il a déclaré aux journalistes : « Je suis venu ici pour être le manager de Manchester United, pas pour être l'entraîneur principal. Je sais que je ne m'appelle pas Conte, Tuchel ou Mourinho, mais je suis le manager de Manchester United. Ce sera le cas pendant 18 mois, ou jusqu'à ce que la direction décide de changer. Je ne démissionnerai pas. Je ferai mon travail jusqu'à ce qu'un autre prenne ma place. »

Malgré leur présence dans le top 6, ces propos semblent avoir été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour United, qui a limogé l'ancien entraîneur du Sporting CP lundi.

Un communiqué indique : « Ruben Amorim quitte son poste d'entraîneur principal de Manchester United. Nommé en novembre 2024, il a mené l'équipe en finale de la Ligue Europa à Bilbao en mai. Manchester United occupant la sixième place de Premier League, la direction du club a pris à contrecœur la décision qu'il était temps d'opérer un changement. Cette décision offrira à l'équipe les meilleures chances de terminer le championnat le plus haut possible. Le club tient à remercier Ruben pour sa contribution et lui souhaite bonne chance pour la suite. »

Problèmes de style et de joueurs à Manchester United

Selon ESPN, la situation était tendue depuis longtemps entre Amorim et United. En janvier 2025, il aurait fallu le convaincre de rester au club après une mauvaise série de résultats. Un mois plus tard, il affirmait savoir que United ne gagnerait pas un match « rien qu'en observant comment ses joueurs laçaient leurs chaussures avant l'échauffement ». Dans cette même conversation avec une source, l'ancien milieu de terrain a admis craindre que le club soit « détruit » et que les joueurs qu'il avait hérités soient d'une fragilité extrême. Amorim aurait été choqué par le manque de combativité de l'équipe, le Portugais étant « furieux » de voir combien de duels il perdait. De plus, lorsqu'il a déclaré que cette équipe de United était peut-être la « pire » des 147 ans d'histoire du club, cela n'a évidemment pas été bien accueilli par ses joueurs. Ses critiques à l'égard des recrues de 2025, Benjamin Sesko et Patrick Dorgu, ainsi que des joueurs issus du centre de formation, ont également laissé beaucoup de monde perplexe.