Dogme tactique, sortie médiatique suicidaire et mercato flou : pourquoi Amorim a sauté

C'était censé être le début d'un cycle de trois ans, soutenu par la nouvelle direction INEOS. Cela s'est terminé par un communiqué laconique de 60 mots sur le site du club. Ruben Amorim n'est plus l'entraîneur de Manchester United. Le Portugais de 40 ans laisse derrière lui un bilan famélique : une finale de Ligue Europa perdue, une 15e place humiliante lors de sa première demi-saison, et une incapacité chronique à transformer un effectif de stars en une machine collective.

Le couperet est tombé moins de 24 heures après le match nul contre Leeds (1-1), où Amorim a choisi la voie de l'affrontement public. Mais réduire ce licenciement à un simple coup de sang serait une erreur. Les racines du mal étaient profondes, nourries par une incompatibilité fondamentale entre la vision du coach et la réalité de son effectif.