Chris Burton et Richard Martin

Dogme tactique, sortie médiatique suicidaire et mercato flou : pourquoi Amorim a sauté

L'ère Ruben Amorim à Old Trafford n'aura duré que 63 matchs. Arrivé en novembre 2024 avec l'étiquette de prodige tactique pour succéder à Erik ten Hag, le Portugais a été remercié au début de l'année 2026, payant une première saison catastrophique (15e) et une stagnation inquiétante cette année (6e). Si le club évoque officiellement un manque de progrès, les coulisses révèlent un mélange toxique d'obstination tactique, de désaccords sur le recrutement et, surtout, une sortie médiatique suicidaire après un nul contre Leeds qui a scellé son sort.

C'était censé être le début d'un cycle de trois ans, soutenu par la nouvelle direction INEOS. Cela s'est terminé par un communiqué laconique de 60 mots sur le site du club. Ruben Amorim n'est plus l'entraîneur de Manchester United. Le Portugais de 40 ans laisse derrière lui un bilan famélique : une finale de Ligue Europa perdue, une 15e place humiliante lors de sa première demi-saison, et une incapacité chronique à transformer un effectif de stars en une machine collective.

Le couperet est tombé moins de 24 heures après le match nul contre Leeds (1-1), où Amorim a choisi la voie de l'affrontement public. Mais réduire ce licenciement à un simple coup de sang serait une erreur. Les racines du mal étaient profondes, nourries par une incompatibilité fondamentale entre la vision du coach et la réalité de son effectif.

  • Le dogme du 3-4-3 : mourir avec ses idées

    La principale critique interne, murmurée d'abord puis criée ensuite, concernait l'obstination tactique d'Amorim. Le Portugais n'a jamais dérogé à son système préférentiel en 3-4-3, celui-là même qui avait fait sa gloire au Sporting. Le problème ? Manchester United n'avait pas les joueurs pour. Malgré les avertissements répétés sur le manque de spécialistes — notamment des pistons adaptés et des centraux capables de gérer la largeur —, Amorim a persisté.

    Ce refus de s'adapter à la réalité de la Premier League et aux profils à sa disposition a fini par isoler le technicien. Là où un entraîneur pragmatique aurait modulé son schéma pour protéger une équipe friable, Amorim a préféré s'enfermer dans sa tour d'ivoire dogmatique, exposant semaine après semaine les carences structurelles d'un groupe mal à l'aise dans ce carcan.

    Le suicide médiatique après Leeds

    Si le fond de jeu était inquiétant, c'est la communication qui a précipité la chute. Après le nul contre Leeds, Amorim a commis l'irréparable : il a lavé son linge sale en public. Se plaignant ouvertement d'un "manque de soutien" de sa direction, il a franchi la ligne rouge tracée par Sir Jim Ratcliffe et son équipe.

    Dans un club obsédé par le contrôle de son image et l'unité de façade, attaquer sa hiérarchie face aux caméras équivaut à une lettre de démission. Le club, qui maintenait jusque-là une posture de soutien, a vu dans cette sortie la preuve que le manager avait perdu le contrôle et cherchait des excuses extérieures. La réaction fut immédiate et brutale.

  • Mercato : la vérité sur le "manque de soutien"

    L'un des points de friction soulevés par le camp Amorim concernait le recrutement. La rumeur voulait que le coach ait réclamé un milieu de terrain l'été dernier, pour se voir imposer trois attaquants à la place. Manchester United dément fermement cette version. Selon des sources internes de GOAL, Amorim était "pleinement aligné" avec la stratégie de prioriser le secteur offensif pour la saison 2025-26.

    Le club insiste : avec 250 millions de livres (environ 300 M€) dépensés sous son mandat, l'entraîneur a été soutenu. L'argument de la direction est que les joueurs recrutés étaient polyvalents et capables d'évoluer dans plusieurs systèmes, pas seulement le 3-4-3. En rejetant la faute sur le mercato, Amorim a tenté de réécrire l'histoire, mais la direction estime avoir donné à son coach les outils pour réussir, outils qu'il n'a pas su utiliser.

    Pas de "lutte de pouvoir", juste un constat d'échec

    Contrairement aux rumeurs de guerre civile en interne, la fin de l'ère Amorim ne résulte pas d'une lutte de pouvoir à la Game of Thrones, mais d'un constat froid et clinique : l'absence d'évolution. Sir Jim Ratcliffe souhaitait sincèrement voir le Portugais aller au bout de son contrat, mais les "signes de progrès" étaient inexistants.

    Le club reste persuadé que l'effectif actuel, jeune et talentueux, est capable de jouer les premiers rôles. Le licenciement n'est pas un aveu de faiblesse du projet global, mais le retrait d'une pièce défectueuse dans un écosystème que la direction juge sain. C'est désormais à Darren Fletcher, nommé intérimaire, de prouver que le problème venait bien du banc et non des bureaux, en attendant le prochain élu qui devra, lui, savoir faire preuve de plus de souplesse.

