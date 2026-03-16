À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi se retrouve déjà au cœur d’un débat qui dépasse largement le terrain. Le milieu du LOSC Lille, formé dans le Nord de la France, attire l’attention de deux sélections majeures : l’Équipe de France de football et l’Équipe du Maroc de football. Alors que la tendance semble pencher vers les Lions de l’Atlas, Adil Rami a pris la parole pour lui transmettre un message rempli d’expérience.
Ayyoub Bouaddi proche du Maroc, Adil Rami lui envoie un message très important
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Un avenir international encore incertain
Depuis plusieurs jours, le nom d’Ayyoub Bouaddi circule avec insistance dans l’actualité des sélections nationales. Selon plusieurs médias, dont Foot Mercato et Le 360 Sport, le milieu de terrain du LOSC Lille pourrait recevoir prochainement un appel de l’Équipe du Maroc de football.
Rien ne s’avère encore officiel. Pourtant, cette éventualité provoque déjà de nombreuses réactions dans le monde du football. Le joueur, qui a longtemps évolué avec les sélections de jeunes de l’Équipe de France de football, représente l’un des profils les plus prometteurs de sa génération au poste de milieu relayeur.
La question reste donc entière : quel maillot portera-t-il chez les seniors ?
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Adil Rami connaît ce dilemme
Face à ce débat, Adil Rami a décidé de s’exprimer publiquement ce dimanche sur Ligue 1+. L’ancien défenseur, champion du monde avec les Bleus en 2018, possède une histoire assez proche de celle du jeune Lillois.
Franco-marocain lui aussi et passé par le LOSC Lille durant sa carrière, il comprend parfaitement la complexité d’un tel choix. Il a alors rédigé un message directement destiné au joueur.
« On en parle beaucoup mais on ne se rend pas compte à quel point c'est compliqué et délicat de faire un choix. J'ai vécu la même chose et je me souviens être dans ma chambre à réfléchir et à être triste parce que ce n'est pas facile. D'autant plus parce qu'il est demandé par deux magnifiques nations que sont la France et le Maroc », a-t-il déclaré.
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Écouter son cœur avant tout, le conseil final de l’ancien champion du monde
Après ce témoignage personnel, Adil Rami a poursuivi sa réflexion en évoquant la rareté d’une telle situation.
« Peu de joueurs ont cette richesse. L'équipe de France est l'une des plus grandes nations au monde et le Maroc l'une des plus grandes progressions. Le plus important, ce n'est pas la pression des gens et des réseaux mais c'est ton cœur. Dur de faire un choix entre sa maman et son papa », ajoute l’ancien Bleu.
Un discours qui rappelle que la décision dépasse largement le simple aspect sportif. Avant de conclure son message, Adil Rami a pris un peu de recul sur ce débat très médiatisé.
« Mais on va relativiser: on parle de jeu, de football et de sport. Choisis là où tu te sens le plus heureux, le plus fier et le plus utile. Quoique tu décides, respecte ce choix et donne tout pour ce maillot. Au final, le football appartient à ceux qui jouent avec sincérité. On est avec toi. Je te souhaite bonne chance. Mais ça ne reste que du sport », a-t-il poursuivi.
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Une ascension rapide avec Lille
Pendant que la discussion autour de son futur international anime les supporters, Ayyoub Bouaddi poursuit sa progression avec le LOSC Lille et attire le regard des cadors européens.
Formé au club, le milieu de terrain a marqué les esprits très tôt. Il a signé son premier contrat professionnel à seulement 15 ans, un record de précocité.
Lors de la saison 2025-2026 en cours, le droitier vit déjà sa troisième année dans l’effectif professionnel dirigé par Bruno Genesio. Le technicien lui accorde une confiance totale.
Preuve de cette place importante : Bouaddi a débuté 21 des 24 rencontres de Ligue 1 auxquelles il a participé cette saison.
Une progression rapide. Et un choix international qui pourrait désormais marquer un tournant majeur dans sa carrière.