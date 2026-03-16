Ayyoub Bouaddi proche du Maroc, Adil Rami lui envoie un message très important

Depuis plusieurs jours, le nom d’Ayyoub Bouaddi circule avec insistance dans l’actualité des sélections nationales. Selon plusieurs médias, dont Foot Mercato et Le 360 Sport, le milieu de terrain du LOSC Lille pourrait recevoir prochainement un appel de l’Équipe du Maroc de football.

Rien ne s’avère encore officiel. Pourtant, cette éventualité provoque déjà de nombreuses réactions dans le monde du football. Le joueur, qui a longtemps évolué avec les sélections de jeunes de l’Équipe de France de football, représente l’un des profils les plus prometteurs de sa génération au poste de milieu relayeur.

La question reste donc entière : quel maillot portera-t-il chez les seniors ?