À l’approche de la Coupe du monde 2026, la bataille pour convaincre les jeunes talents binationaux s’intensifie entre les sélections nationales. Plusieurs fédérations cherchent à sécuriser l’avenir international de joueurs prometteurs formés en Europe. Ces dossiers, souvent sensibles, se jouent parfois loin des terrains, entre discussions privées et projets sportifs. Ces derniers jours, un nouveau feuilleton agite les coulisses du football international. Un jeune talent du championnat français, considéré comme l’un des milieux les plus prometteurs de sa génération, semble désormais proche de faire un choix déterminant pour la suite de sa carrière internationale.
Mondial 2026, un Bleuet snobe la France et opte pour le Maroc
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Ayyoub Bouaddi tiraillé entre la France et le Maroc
Depuis plusieurs mois, Ayyoub Bouaddi se retrouve au cœur d’un débat fréquent dans le football français : celui du choix de sélection pour les joueurs binationaux. Né en France mais possédant des origines marocaines, le jeune milieu de terrain du LOSC disposait en effet de la possibilité de représenter l’une ou l’autre des nations sur la scène internationale.
À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi s’est déjà imposé comme l’une des révélations de la saison à Lille. Ses performances remarquées en Ligue 1 lui ont permis d’enchaîner les convocations avec l’équipe de France Espoirs, où il compte déjà plusieurs sélections, tout en attirant l’attention de la fédération marocaine, qui suit sa progression depuis plusieurs années.
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Le Maroc avance ses pions pour Bouaddi
Face à la montée en puissance du jeune milieu lillois, les dirigeants marocains ont décidé d’intensifier les discussions ces dernières semaines. L’objectif était clair : convaincre rapidement Ayyoub Bouaddi de rejoindre le projet sportif des Lions de l’Atlas avant qu’il ne s’installe durablement dans le paysage international français.
Dans ce contexte, Ayyoub Bouaddi a participé à une réunion importante avec plusieurs représentants de la Fédération royale marocaine de football. Selon les informations de Foot Mercato, Mohamed Ouahbi et le président Fouzi Lekjaa ont rencontré le joueur ainsi que son entourage afin de lui présenter la vision de la sélection marocaine pour les années à venir.
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Exit la France ! Ayyoub Bouaddi a dit oui au Maroc
Les échanges entre les différentes parties auraient été jugés particulièrement positifs par les responsables marocains. La fédération aurait notamment exposé le rôle que pourrait occuper Ayyoub Bouaddi dans l’avenir du milieu de terrain de la sélection nationale. D’après certaines sources proches du dossier évoquées par Foot Mercato, Ayyoub Bouaddi aurait même donné son accord verbal pour rejoindre les Lions de l’Atlas.
La fédération marocaine espère désormais concrétiser ce choix en le convoquant dès le rassemblement international prévu au mois de mars 2026. Ayyoub Bouaddi rejoindrait une génération montante déjà composée de plusieurs joueurs prometteurs, à l’image de Neil El Aynaoui ou encore du jeune Samir El Mourabet, également pressenti pour intégrer le groupe lors des prochains rassemblements internationaux.
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Un énorme revers pour l’équipe de France
Si ce choix venait à se confirmer officiellement, la décision constituerait une perte notable pour la France, qui voyait en ce joueur l’un des futurs cadres de son entrejeu. Les Bleus pourraient ainsi voir Ayyoub Bouaddi poursuivre sa carrière internationale sous d’autres couleurs à l’approche du Mondial 2026.
Pour Ayyoub Bouaddi, cette orientation marquerait une étape importante dans sa jeune carrière internationale. Reste désormais à savoir si la convocation espérée par la fédération marocaine lors du rassemblement de mars viendra définitivement entériner ce choix.