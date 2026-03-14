Mondial 2026, un Bleuet snobe la France et opte pour le Maroc

Depuis plusieurs mois, Ayyoub Bouaddi se retrouve au cœur d’un débat fréquent dans le football français : celui du choix de sélection pour les joueurs binationaux. Né en France mais possédant des origines marocaines, le jeune milieu de terrain du LOSC disposait en effet de la possibilité de représenter l’une ou l’autre des nations sur la scène internationale.

À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi s’est déjà imposé comme l’une des révélations de la saison à Lille. Ses performances remarquées en Ligue 1 lui ont permis d’enchaîner les convocations avec l’équipe de France Espoirs, où il compte déjà plusieurs sélections, tout en attirant l’attention de la fédération marocaine, qui suit sa progression depuis plusieurs années.