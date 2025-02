Après ses propos polémiques sur l’arbitrage français, Pablo Longoria est sous le feu des critiques. Un deuxième syndicat réclame des sanctions.

Rien ne va plus entre Pablo Longoria et le corps arbitral français. Après la défaite de l'OM face à Auxerre (3-0) samedi, le président marseillais avait fustigé l’arbitrage en utilisant des termes forts, notamment celui de « corruption ». Ses déclarations ont provoqué une onde de choc dans le monde du football, et après le Syndicat des arbitres du football d’élite (Safe), c’est désormais l’Union nationale des arbitres de football (Unaf) qui monte au créneau.