Arsenal vs Paris Saint-Germain

Le milieu de terrain du PSG, Joao Neves, est revenu sur les exigences de Luis Enrique avant le choc contre Arsenal, mardi.

À quelques heures d’un choc européen très attendu entre Arsenal et le PSG, un jeune joueur du vestiaire parisien s’est exprimé sans détours. João Neves, révélation de la saison, a livré un regard inédit sur la philosophie de Luis Enrique, son entraîneur. Derrière la rigueur tactique et l'exigence physique, le Portugais esquisse les contours d’une méthode bien plus profonde que ce que les apparences laissent deviner.