Coupe Arabe de la FIFA 2025 : Trois des quatre demi-finalistes déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026
Les demi-finales de la Coupe Arabe de la FIFA 2025 sont à notre porte. Le tournoi passionnant a atteint sa dernière étape au Qatar et les fans attendent avec impatience les confrontations en demi-finale, prévues pour lundi.
La première demi-finale (coup d'envoi à 17h30, heure locale) verra le Maroc affronter les Émirats Arabes Unis au stade international Khalifa à Al Rayyan. La deuxième demi-finale verra la Jordanie se mesurer à l'Arabie Saoudite (coup d'envoi à 20h30, heure locale) au stade Al Bayt à Al Khor.
Alors que les fans attendent avec impatience les deux matchs passionnants de lundi, ce qui est plus intéressant, c'est le fait que trois des quatre demi-finalistes - l'Arabie Saoudite, le Maroc et la Jordanie - se sont tous qualifiés pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada l'été prochain.
Et ces pays arabes ont prouvé leur valeur et leur préparation pour le grand événement mondial avec une performance solide au Qatar.
Maroc
Le Qatar a été récemment un terrain de chasse très heureux pour le Maroc. Ils ont réalisé une performance de rêve en atteignant les demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, organisée au Qatar, où ils n'ont été battus que de justesse par la France.
Et en s'appuyant sur ces souvenirs heureux, les Lions de l'Atlas ont atteint une nouvelle fois les demi-finales de la FIFA au Qatar - cette fois lors de la Coupe Arabe de la FIFA 2025.
Bien que l'équipe soit composée de joueurs de seconde choix, la plupart de leurs titulaires habituels disputant la CAN qui commence la semaine prochaine, il est de bon augure pour le Maroc que leur équipe ait livré une excellente prestation au Qatar et ait une chance de remporter la Coupe Arabe.
Ils sont sortis d'un groupe serré qui comprenait l'Arabie Saoudite et ont battu une forte équipe de Syrie en quarts de finale. Désormais, ils espèrent l'emporter sur les Émirats Arabes Unis lundi et atteindre la finale de la Coupe Arabe. Dans ce processus, renforcer leur confiance avant la CAN et la Coupe du Monde l'année prochaine, les fans étant assurés qu'ils ont de très bonnes options dans leur deuxième équipe.
Arabie saoudite
L'Arabie saoudite a probablement réalisé le résultat de sa vie au Qatar, il y a trois ans, lorsqu'elle a surpris l'Argentine lors de son match d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.
C'était un résultat stupéfiant pour les Faucons Verts et il a résonné dans le monde entier du football. L'Arabie saoudite a continué à réaffirmer sa capacité à rivaliser sur la plus grande scène du jeu en se qualifiant pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ils sont placés dans un groupe qui contient l'Espagne, l'Uruguay et le Cap-Vert.
Les géants asiatiques devront être à leur meilleur niveau pour se qualifier de ce groupe et, à en juger par leur performance au Qatar lors de la Coupe Arabe de la FIFA 2025, ils sont prêts. L'équipe d'Hervé Renard est sortie d'un groupe serré qui comptait le Maroc et Oman avant de battre une équipe palestinienne inspirée en quarts de finale.
Ils ont la Jordanie en ligne de mire ensuite. L'Arabie saoudite espérera se qualifier pour la finale et renforcer leur confiance avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026 l'année prochaine.
Jordanie
Le football jordanien a connu une ascension constante au cours des dernières années. Ils ont réalisé une percée en atteignant les quarts de finale de la Coupe arabe de la FIFA 2021, également organisée au Qatar. Puis, ils ont atteint la finale de la Coupe d'Asie 2023, qui s'est tenue au Qatar, et ont été battus par les hôtes.
Suite à cela, la Jordanie s'est qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 - marquant la première fois que la nation atteint les phases finales de cette vitrine mondiale.
Et maintenant, l'équipe a affirmé ses références en tant qu'équipe capable de rivaliser à tout niveau en atteignant le dernier carré de la Coupe arabe de la FIFA 2025, encore une fois au Qatar. Ils ont terminé en tête d'un groupe incluant les Émirats arabes unis, l'Égypte et le Koweït avant de prendre le dessus sur l'Irak en quarts de finale.
Alors qu'ils se préparent pour leur première participation à la Coupe du Monde, rien ne serait mieux que d'atteindre la finale de la Coupe arabe de la FIFA 2025, six mois avant le début de la Coupe du Monde.
