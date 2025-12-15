Les demi-finales de la Coupe Arabe de la FIFA 2025 sont à notre porte. Le tournoi passionnant a atteint sa dernière étape au Qatar et les fans attendent avec impatience les confrontations en demi-finale, prévues pour lundi.

La première demi-finale (coup d'envoi à 17h30, heure locale) verra le Maroc affronter les Émirats Arabes Unis au stade international Khalifa à Al Rayyan. La deuxième demi-finale verra la Jordanie se mesurer à l'Arabie Saoudite (coup d'envoi à 20h30, heure locale) au stade Al Bayt à Al Khor.

Alors que les fans attendent avec impatience les deux matchs passionnants de lundi, ce qui est plus intéressant, c'est le fait que trois des quatre demi-finalistes - l'Arabie Saoudite, le Maroc et la Jordanie - se sont tous qualifiés pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada l'été prochain.

Et ces pays arabes ont prouvé leur valeur et leur préparation pour le grand événement mondial avec une performance solide au Qatar.